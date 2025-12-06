넷마블문화재단, 9일 넷마블 사옥에서 '2025 넷마블&코웨이 나눔 데이' 개최

기사입력 2025-12-06


넷마블문화재단, 9일 넷마블 사옥에서 '2025 넷마블&코웨이 나눔 데이…



넷마블문화재단은 9일 넷마블 사옥에서 '2025 넷마블&코웨이 나눔 DAY'를 개최한다고 밝혔다.

지난 2016년부터 시작된 '나눔 DAY'는 사내 나눔 문화 활성화 및 참여 독려를 위해 전사 임직원들이 참여하는 사회공헌 행사다. 올해 행사는 임직원들이 직접 참여하는 다양한 체험 클래스 운영하고 지역 내 비영리기관 연계 부스 운영을 통해 지역사회 참여를 확대한 것이 특징이다.

이번 행사는 '체험 존', '전시 존', '상생 존', '공연 존' 등 총 4개의 구역으로 분류돼 진행된다. '체험 존'에서는 임직원 재능나눔 체험부스: 캐리커쳐 그리기, 하바리움 만들기, 넷마블조정선수단 체험부스: 로잉머신 체험하기, 코웨이 블루휠스 체험부스: 휠체어 농구 체험하기, 코웨이 체험부스: 크리스마스 리스 만들기, 기타 체험부스: 미니 플라워박스 만들기, 재생펠트 키링 만들기 등의 프로그램이 열린다.

'전시 존'에서는 넷마블문화재단의 사회공헌 활동 소개를 비롯한 어깨동무문고 소개 및 발간 도서 판매, 코웨이 공익활동 사진전 등을 만나볼 수 있다. '상생 존'에는 굿윌스토어, 금천장애인종합복지관, 터치포굿, 오티스타, 천왕마을손길협동조합, 리바치인터내셔날, 소이프스튜디오, 에이드런, 업드림코리아, 리펭구르컴퍼니, 해다미, 파니스 등 지역 복지기관 및 공익상품을 판매하는 사회적 기업 총 12곳의 참여가 있을 예정이다.

이밖에 '공연 존'에서는 넷마블·코웨이 임직원들의 재능나눔으로 구성된 공연이 펼쳐진다. 넷마블문화재단은 이날 행사 수익금에 동일한 금액을 매칭해 지역사회 복지증진을 위해 기부할 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

