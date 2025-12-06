넷마블문화재단, 9일 넷마블 사옥에서 '2025 넷마블&코웨이 나눔 데이…

|
넷마블문화재단은 9일 넷마블 사옥에서 '2025 넷마블&코웨이 나눔 DAY'를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 '체험 존', '전시 존', '상생 존', '공연 존' 등 총 4개의 구역으로 분류돼 진행된다. '체험 존'에서는 임직원 재능나눔 체험부스: 캐리커쳐 그리기, 하바리움 만들기, 넷마블조정선수단 체험부스: 로잉머신 체험하기, 코웨이 블루휠스 체험부스: 휠체어 농구 체험하기, 코웨이 체험부스: 크리스마스 리스 만들기, 기타 체험부스: 미니 플라워박스 만들기, 재생펠트 키링 만들기 등의 프로그램이 열린다.
'전시 존'에서는 넷마블문화재단의 사회공헌 활동 소개를 비롯한 어깨동무문고 소개 및 발간 도서 판매, 코웨이 공익활동 사진전 등을 만나볼 수 있다. '상생 존'에는 굿윌스토어, 금천장애인종합복지관, 터치포굿, 오티스타, 천왕마을손길협동조합, 리바치인터내셔날, 소이프스튜디오, 에이드런, 업드림코리아, 리펭구르컴퍼니, 해다미, 파니스 등 지역 복지기관 및 공익상품을 판매하는 사회적 기업 총 12곳의 참여가 있을 예정이다.