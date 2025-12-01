"난 복받은 사람" 윤후, 부모님 이혼 후 맞은 첫 생일...미국 유학 …

|
[스포츠조선 김수현기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 가족과 함께 보낸 20살 생일을 자랑했다.
1일 윤후는 "11월 28일 제 생일에 이모 삼촌과 애기들한테 편지랑 실타래 인형 선물, 케이크까지 받았어요. 전에 한 번 뵀던 손님 이모 삼촌들도 제 생일을 함께 축하해주셨고요"라며 생일상을 공개했다.
이어 "정말 저는 복 받은 사람인 것 같아요. 타지에서도 저를 이렇게 행복하게 챙겨주고 축하해주는 분들이 있다는 게. 마음 깊이 감사할 뿐입니다. 이쁜이들 너무 고마워! 사랑해♥"라고 감사 인사를 했다.
한편 윤후는 2013년 아빠 윤민수와 함께 MBC '일밤-아빠! 어디가?'에 출연해 많은 사랑을 받았다.
윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나 대학교 채플힐에 재학 중이다. 해당 대학교는 퍼블릭 아이비리그에 속하는 학교이자 수십 년간 미국 내 탑 5위에 들어가는 공립대학교 중 하나다.
윤후는 지난달 윤민수와 SBS '미운 우리 새끼'에 출연, 부모님의 이혼에 관한 심경을 밝힌 바 있다. 윤후는 윤민수가 "나중에 엄마, 아빠가 같이 안 지내는 모습을 보면 어떨 거 같냐. 괜찮냐"라고 묻자 "네. 뭐. 생각보다 (괜찮다). 이제 혼자 알아서 해야한다. 학교 잘 다니고. 노는 건 아빠랑 놀아도, 엄마랑 같이 지낼 것 같다"라며 무거운 표정으로 말했다.
