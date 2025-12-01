미나 시누이 수지, 148kg→85kg 감량 후 '프사 대변신'…새 프로…

미나 시누이 수지, 148kg→85kg 감량 후 '프사 대변신'…새 프로필 공개

기사입력 2025-12-01 21:54


[스포츠조선 김준석 기자] 가수 미나의 시누이 수지가 대대적인 체중 감량 이후 달라진 분위기가 물씬 풍기는 새 프로필 사진을 공개했다.

1일 수지는 자신의 SNS를 통해 "저 프로필 촬영했어요. 몇 번이 가장 예쁜 것 같아요? 저는 2번이 제일 마음에 들었어요. 자연스러워서 너무 이쁘더라고요"라며 다수의 사진을 게재했다.

공개된 이미지 속 수지는 블랙 민소매 톱을 입고 단정하면서도 시크한 매력을 드러냈다. 한층 정돈된 헤어스타일과 자연스러운 메이크업은 그녀의 부드러운 인상과 밝아진 표정과 어우러져 눈길을 끌었다.

화보 촬영장에서 포즈를 취하며 환하게 웃는 모습은 85kg까지 감량한 뒤 생긴 자신감과 건강미를 고스란히 보여줬다.

수지는 "작가님이 머리도 너무 잘 만져주셔서 놀랐고, 메이크업 실장님이 가져온 화장품들 구경하며 화장도 조금 배웠다"며 "요즘 살 빼면서 꾸미는 데 관심이 많아져서 더욱 신나는 시간이었다"고 전했다.

이어 "이번 촬영을 통해 저에게도 이런 모습이 있다는 걸 알게 돼 뜻깊었고 자신감도 많이 생겼다"며 "새로운 모습 보여드리니 쑥스럽다"며 솔직한 속내를 덧붙였다.

수지는 최근 148kg에서 85kg까지 약 63kg를 감량하며 극적인 변화를 이뤄내 큰 화제를 모았다. 건강한 일상과 새로운 도전을 SNS에 공유하며 많은 이들의 응원을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

