[공식]화사, 박정민과 청룡무대 효과 제대로…'굿 굿바이' 빌보드도 역주…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 화사(HWASA) 'Good Goodbye(굿 굿바이)'의 역주행 인기가 글로벌로도 확장되고 있다.
그런가 하면 3일 아이튠즈 송차트에서도 싱가포르, 말레이시아, 대만, 키르기스스탄 등 4개 지역 1위 및 홍콩, 인도네시아 2위, 태국 및 베트남 3위, 프랑스 14위, 미국 27위 등에 올라 국내에 이어 해외에서도 뜨거운 인기 상승세를 증명하고 있다.
|
|
"'좋은 안녕'이 가능한 일인지"에 대한 물음에서 시작, 상대의 행복을 바라는 따뜻한 이별 노래 'Good Goodbye' 는 특히 MV서 화사와 배우 박정민의 특급 시너지로 화제를 모았다.
이후 청룡상에서도 화사와 박정민의 애틋한 케미스트리가 빛난 축하 무대가 큰 감동을 선사하며 시상식의 '레전드 무대'로 자리매김했고 이 인기가 역주행 돌풍으로 고스란히 이어졌다.
이 같은 인기에 화사는 인스타그램을 통해 "근사한 이별 남자친구가 되어 주신 정민 선배님. 잊지 못할 아름다운 순간들과 뜻 깊은 자리에서 마지막까지 함께해 주셔서 감사하다"고 고마움을 표했다.
이어 "화사의 여정을 늘 믿어주고 함께 울어주고 그려주는 영혼 짝꿍 우상 오빠와 뒤에서 늘 묵묵히 그늘이 되어 주시고 언제나 큰 동기 부여가 되주시는 존경하는 싸이 오빠, 화사의 모든 것이 되어 주는 나의 멍청이 무무들 온 마음을 다해 감사와 사랑을 보낸다"고 감사인사를 덧붙였다.
화사는 2023년 6월, 싸이가 수장으로 있는 피네이션과 전속 계약을 체결한 뒤 활발한 음악 활동을 이어 오고 있다. 소속사 이적 후 'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)', 'NA(나)', 'Good Goodbye'까지 주체적인 음악을 선보이며 독보적인 여성 솔로 아티스트로서 위상을 확립하고 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com