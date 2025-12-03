[공식]화사, 박정민과 청룡무대 효과 제대로…'굿 굿바이' 빌보드도 역주…

[공식]화사, 박정민과 청룡무대 효과 제대로…'굿 굿바이' 빌보드도 역주행

기사입력 2025-12-03 15:19


사진 제공=피네이션

[스포츠조선 정빛 기자] 화사(HWASA) 'Good Goodbye(굿 굿바이)'의 역주행 인기가 글로벌로도 확장되고 있다.

2일(현지시간) 공개된 12월 6일자 빌보드차트에 따르면 'Good Goodbye'는 빌보드 글로벌 200에서 43위에 올랐다. 10월 15일 음원 공개 후 차트 최초 진입이다.

빌보드 월드 디지털송 세일즈 차트에서도 음원 공개 후 4위에 올랐던 이 곡은 역주행 인기몰이에 힘입어 차트 재진입 및 2위에 랭크, 커리어 하이를 기록했다.

그런가 하면 3일 아이튠즈 송차트에서도 싱가포르, 말레이시아, 대만, 키르기스스탄 등 4개 지역 1위 및 홍콩, 인도네시아 2위, 태국 및 베트남 3위, 프랑스 14위, 미국 27위 등에 올라 국내에 이어 해외에서도 뜨거운 인기 상승세를 증명하고 있다.

지난달 19일 여의도 KBS홀에서 열린 '제46회 청룡영화상'에서 배우 박정민과의 축하 무대 후 '인기 대세'가 되고 있다.

공개 38일째인 지난달 22일 오전부터 멜론 톱100, 핫100은 물론 벅스, 플로 등 국내 주요 음원차트 정상을 점령했다. 이후 신드롬급 인기를 이어가며 결국 멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직, 플로, 바이브 등 6개 주요 음원 사이트의 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 올해 솔로 여가수 중 최초로 달성했다.


음원 발매와 동시 공개된 MV 역시 가파른 상승세로 5500만뷰 돌파를 눈앞에 두는 등 그야말로 화사는 가요계 모든 화제와 인기를 '블랙홀'처럼 흡수하고 있다.

"'좋은 안녕'이 가능한 일인지"에 대한 물음에서 시작, 상대의 행복을 바라는 따뜻한 이별 노래 'Good Goodbye' 는 특히 MV서 화사와 배우 박정민의 특급 시너지로 화제를 모았다.


이후 청룡상에서도 화사와 박정민의 애틋한 케미스트리가 빛난 축하 무대가 큰 감동을 선사하며 시상식의 '레전드 무대'로 자리매김했고 이 인기가 역주행 돌풍으로 고스란히 이어졌다.

이 같은 인기에 화사는 인스타그램을 통해 "근사한 이별 남자친구가 되어 주신 정민 선배님. 잊지 못할 아름다운 순간들과 뜻 깊은 자리에서 마지막까지 함께해 주셔서 감사하다"고 고마움을 표했다.

이어 "화사의 여정을 늘 믿어주고 함께 울어주고 그려주는 영혼 짝꿍 우상 오빠와 뒤에서 늘 묵묵히 그늘이 되어 주시고 언제나 큰 동기 부여가 되주시는 존경하는 싸이 오빠, 화사의 모든 것이 되어 주는 나의 멍청이 무무들 온 마음을 다해 감사와 사랑을 보낸다"고 감사인사를 덧붙였다.

화사는 2023년 6월, 싸이가 수장으로 있는 피네이션과 전속 계약을 체결한 뒤 활발한 음악 활동을 이어 오고 있다. 소속사 이적 후 'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)', 'NA(나)', 'Good Goodbye'까지 주체적인 음악을 선보이며 독보적인 여성 솔로 아티스트로서 위상을 확립하고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

