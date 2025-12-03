"응원버스 61대 출동" 광주 이정효호, 팬들과 함께 사상 첫 코리아컵 우승 도전…6일 빅뱅
[스포츠조선 윤진만 기자]1700명이 넘는 광주FC 팬이 6일 코리아컵 결승전을 찾아 이정효호를 응원할 예정이다.
구단 역사상 최초로 코리아컵 결승에 오른 광주는 6일 오후 1시30분 서울월드컵경기장에서 전북 현대와 2025년 하나은행 코리아컵 결승전 단판전을 펼친다.
광주는 지난시즌 울산 HD에 막혀 결승 문턱에서 좌절했던 아픔을 씻고 창단 첫 코리아컵 우승 트로피를 거머쥘 절호의 기회를 잡았다.
구단 역사에 새겨질 이번 결승에 앞서 팬들의 기대감도 커지고 있다. 사전 안내했던 광주-서울 간 셔틀버스 모집엔 개인, 단체 팬 등을 모두 포함해 1700여 명이 운집해 총 61대의 응원 버스가 운영될 계획이다. 이는 구단 역대 최대 규모로, 결승전에 대한 응원 열기를 여실히 보여준다.
또한 중립 구장인 서울월드컵경기장서 배정된 광주 팬 존엔 약 7000명의 인원이 몰려 역대급 응원전을 예고했다. 이 밖에도 결승전 기념 MD가 공개 직후 폭발적인 반응을 얻으며 매진되었고, 결승전 매치데이 프린팅 및 패치 등이 빠르게 소진되는 등 팬들의 구매 열기도 이어지고 있다.
이정효 광주 감독은 "12월 6일 코리아컵 결승전은 올 시즌 광주의 마지막 경기다. 이날 팬 분들께서 경기장에 많이 찾아와주시면 정말 감사할 것이다. 우리 선수들을 향한 응원이 커진다면 큰 힘이 될 것이다. 꼭 많은 분께서 경기장에 방문해 주셨으면 하는 마음이다. 부탁드린다"라고 밝혔다.
주장 이강현은 "구단 최초의 결승 진출이라 매우 설레고 기쁘다"며 "코리아컵 첫 우승이라는 역사적인 순간을 팬들과 함께 만들고 싶다. 많은 분들이 현장을 찾아주셔서 함께 우승의 기쁨을 누리길 바란다"고 강조했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.