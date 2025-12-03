'충격' 류현진 IN→김서현 OUT…WBC 사이판 캠프 멤버 확정 'LG 최다 8명' [공식발표]
|31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 류현진이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/
[스포츠조선 이종서 기자] 류현진(한화 이글스)이 대표팀 명단에 합류했다.
KBO 전력강화위원회는 3일 "2026 월드베이스볼클래식(이하 WBC) 대표팀 1차 캠프에 참가할 국내 선수들의 명단을 확정했다"고 밝혔다.
KBO는 "내년 1월 9일부터 21일까지 사이판에서 열리는 1차 캠프는 WBC가 시즌 시작 전 개최되는 대회라는 특성을 고려해 선수들이 대회 시작에 맞춰 최상의 컨디션으로 경기를 치를 수 있도록 지원하기 위해 기획됐다"고 설명했다.
1차 캠프에 참가하는 국내 선수단은 투수 16명, 야수 13명 등 총 29명으로 구성됐다.
구단별로는 2025시즌 우승팀 LG에서 가장 많은 8명의 선수가 참가하며, 준우승팀인 한화에서 6명이 참가한다. 이어서 KT에서 4명, 삼성에서는 3명의 선수가 참가하고, SSG, NC, 두산이 2명으로 뒤를 잇는다. KIA, 키움에서는 각 1명의 선수가 참가한다.
KBO는 지난 11월 평가전을 치렀다. 당시 명단에서 김서현이 빠지고 류현진이 합류하게 됐다.
해외파 선수들의 1차 캠프 합류 여부는 추후 확정될 예정이다.
KBO는 오늘(3일) WBCI에 예비 명단(Provisional Roster) 35인을 제출했으며, 명단은 조직위원회 지침에 따라 공개하지 않는다. 최종 명단 (Final Roster) 30인은 제출 기한인 2월 3일(화)까지 확정할 예정이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
|2026 WBC 1차 캠프 참가 국내 선수 명단
