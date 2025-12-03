송중기, '애둘 육아' 얼마나 바쁘면.."커피 탈 때 제일 행복, 아침 밥 잘 안 먹어" ('하이지음')
[스포츠조선 이게은기자] 배우 송중기가 바쁜 일상 속 자신만의 소확행을 털어놨다.
3일 '하이지음 스튜디오' 채널에는 '[브릿지 VCR] Stay Happy | 송중기'라는 영상이 게재됐다.
송중기는 하루 중 가장 좋아하는 시간대를 묻자 "해 뜰 때와 해가 질 때다. 둘 다 좋아하는데 하나만 고르자면 해가 뜰 때"라고 말했다. "오늘 아침에 눈뜨고 가장 먼저 한 생각?"이라는 질문에는 "어제 한화가 이겼나 졌나를 생각했다. 어제 8회 말까지 경기를 보다가 잠들었다"라며 찐 한화팬 다운 모습을 보였다.
또 송중기는 "아침식사와 저녁식사 중 더 중요하게 생각하는 것은?"이라는 질문에 저녁식사를 꼽으며 "아침을 잘 챙겨 먹는 편이 아니라, '저녁에 맛있는 걸 듬뿍 먹어야지'라고 생각한다"라고 답했다.
요즘 가장 행복하다고 느낄 때는 커피를 탈 때라고. 송중기는 "아침 일찍 일어나 카푸치노를 타면서 계핏가루를 뿌릴 때다. 되게 구체적이지 않나. 거기에 살짝 꿀을 넣으면 행복하다"라며 일상 속 소소한 행복을 전했다.
한편 송중기는 2023년 영국 배우 출신 케이트 루이스 사운더스와 재혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.
