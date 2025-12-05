전현무, 이장우 결혼식 주례사 어땠길래..기안84 "빠져달라" 돌발 발언 ('나혼산')

기사입력 2025-12-05 08:46


[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다'에서 '대한민국 싱글의 우상(?)' 전현무가 '주례 선생님'으로 등판한다. 결혼을 한 번도 안 해 보고 선 주례자 자리에서 전현무가 어떤 이야기를 전할지 기대가 쏠린다.

오늘(5일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 전현무와 기안84가 각각 주례자와 사회자로 나선 '팜유 왕자' 이장우의 결혼식 현장이 공개된다.

전현무와 기안84는 각각 주례자 대기실과 사회자석으로 향해 마지막 연습에 매진한다. 결혼식의 첫 스타트를 끊는 기안84는 목이 타는 듯 연신 물을 벌컥벌컥 마신다. 전현무는 빼꼼 고개를 내밀고 기안84를 챙기랴, 종이에 가득 적힌 주례사를 연습하랴 혼이 빠진 모습이다. 지난 '순진무구 가을 운동회' 이후 오랜만에 모인 무지개 회원들도 자리에 앉아 이장우의 결혼식을 축하하기 위해 들뜬 모습을 보인다.

비장하게 마이크를 든 기안84의 사회로 결혼식이 시작되고, 엄청난 약력(?)의 주례자 '전현무 선생님' 소개가 이어진다. 기안84가 "대한민국 싱글의 우상"이라고 말하자 웃음을 빵 터뜨린 전현무의 모습이 폭소를 자아낸다.


전현무는 "생전 처음 서 보는 단상, 처음 보는 광경이었다"라며 긴장했던 당시 상황을 떠올린다. '팜유 형제'로 언제나 맛있는 음식 앞에서 함께했던 이장우를 새 신랑과 주례자로 마주한 전현무의 속마음은 어떨지 궁금증을 자아낸다.

전현무는 "결혼 한 번 안 해 보고 주례 선생님 자리에 오른 전현무입니다"라며 매끄럽고 재치 넘치는 멘트로 주례사를 시작하는데, 얼마 후 기안84는 "주례 선생님 빠져주세요!"라고 외쳤다고 해 무슨 상황이 벌어진 것인지 관심이 쏠린다.

한편 '나 혼자 산다'를 통해 약 6년간 이장우와 잊지 못할 추억을 쌓은 무지개 회원들은 결혼을 축하하는 마음과 졸업의 아쉬움을 담은 '굿 굿바이'를 선보이며 뭉클한 감동을 선사할 예정이다.

'대한민국 싱글의 우상' 전현무의 인생 첫 주례사는 오늘(5일) 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

