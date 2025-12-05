[공식] EPEX 출신 금동현, '아이돌 선배' 진영과 한 식구 됐다…매니지먼트 런行

기사입력 2025-12-05 10:42


[공식] EPEX 출신 금동현, '아이돌 선배' 진영과 한 식구 됐다…매…
사진 제공=매니지먼트 런

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 EPEX 출신 금동현이 매니지먼트 런과 전속계약을 체결했다.

5일 매니지먼트 런은 "당시 17살의 나이에도 불구하고 '프로듀스 X 101'에 출연해 중저음 보이스의 노래 실력과 수준급 춤 실력을 통해 일찌감치 끼와 재능을 인정받고 '금동이'라는 애칭까지 얻으며 팬들의 사랑을 한몸에 받은 금동현과 전속 계약을 체결했다. 앞으로가 더욱 기대되는 금동현과 매니지먼트 런이 함께 만들어 나갈 새로운 행보에도 따뜻한 관심과 응원 부탁드린다"고 전했다.

지난 2021년 금동현은 TVING '당신의 운명을 쓰고 있습니다'에 출연해 첫사랑 하키 소년으로 등장해 훈한 외모와 다정한 유죄 눈빛으로 다시 한번 팬들을 심쿵하게 만들었다. 이어서 누적 조회수 5천만 회를 기록한 2020년 드라마 '일진에게 찍혔을 때2'와 2021년 '일진에게 반했을 때'의 연하남 강이한 역으로 분한 금동현은 특유의 눈웃음으로 시청자들을 미소 짓게 만들었다. 정식 데뷔 전부터 배우로서의 가능성을 활짝 연 그는 곧바로 2022년 드라마 '네가 빠진 세계'에 출연하며 극 중 중요한 조력자 신한세 역을 맡아 꾸준한 성장세를 보여줬다. 그룹 EPEX 활동 중에도 눈에 띄는 두각을 드러낸 금동현은 MBC M '쇼! 챔피언'의 메인 MC로 다방면으로 활약을 펼쳤다.

한편, 매니지먼트 런은 현재 아이돌 출신 배우 팀을 신설해 금동현을 영입한 후 국내뿐만 아니라 해외 활동까지 폭넓게 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

4.

한고은, 어머니·시아버지 연이어 떠나보냈다 "그 후 모든 게 바뀌어"

5.

무당 된 이건주, 으리으리한 새 신당 공개..예약 꽉 찼다더니 대박났네

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

4.

한고은, 어머니·시아버지 연이어 떠나보냈다 "그 후 모든 게 바뀌어"

5.

무당 된 이건주, 으리으리한 새 신당 공개..예약 꽉 찼다더니 대박났네

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

2.

"난 그를 사람이 아니라 '뱀'으로 본다" 야야 투레,과르디올라 작심저격...충격적인 불화설 재점화

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

"SON, 토트넘 돌아오는 이유 무엇인가" 英 BBC 난리 났다…'손흥민 유산 기린다' 하이로드 벽화, 레전드 대우 확실

5.

"최상의 조 '美' D"→"아르헨티나X노르웨이X이탈리아 '죽음의 조' NO!" 日, 북중미 WC 조 편성 시뮬레이션

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.