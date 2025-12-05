BTS 정국, 윈터와 열애설..커플 타투→네일까지, 양측 입장은?

기사입력 2025-12-05 11:41


BTS 정국, 윈터와 열애설..커플 타투→네일까지, 양측 입장은?

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 정국(29)과 에스파(aespa) 윈터(25)가 온라인 커뮤니티를 중심으로 열애설에 휩싸였다.

4일 각종 커뮤니티와 SNS에는 두 사람이 열애 중이라는 주장과 함께 이를 뒷받침하는 증거 사진들이 올라왔다.


BTS 정국, 윈터와 열애설..커플 타투→네일까지, 양측 입장은?
게시물에 따르면, 두 사람은 팔꿈치 위쪽 유사한 위치에 강아지 세 마리 얼굴 모양의 타투를 새겼으며, 커플 맨투맨 착용과 약지 커플 네일도 확인됐다. 또한 정국이 군 복무 중임에도 에스파 단독 콘서트를 찾았다는 점과, 윈터가 카리나와 진행한 라이브 방송에서 정국의 본명 '전정국'을 언급한 사실 등이 재조명되며 의혹에 힘이 실렸다는 반응이 나왔다.

정국의 과거 인스타그램 계정명도 다시 주목받고 있다. 현재 정국이 상용하고 있는 아이디 'mnijungkook'에서 n과 i의 순서를 바꾸면 'minjungkook'이 되며, 이는 윈터의 본명 '김민정'과 연관이 있다고 추측하고 있다.

그러나 이 모든 정황은 온라인상에서 제기된 일방적 추정에 불과하다. 두 소속사인 빅히트 뮤직과 SM엔터테인먼트는 5일 기준 공식 입장을 밝히지 않았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

4.

한고은, 어머니·시아버지 연이어 떠나보냈다 "그 후 모든 게 바뀌어"

5.

무당 된 이건주, 으리으리한 새 신당 공개..예약 꽉 찼다더니 대박났네

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

4.

한고은, 어머니·시아버지 연이어 떠나보냈다 "그 후 모든 게 바뀌어"

5.

무당 된 이건주, 으리으리한 새 신당 공개..예약 꽉 찼다더니 대박났네

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

2.

"난 그를 사람이 아니라 '뱀'으로 본다" 야야 투레,과르디올라 작심저격...충격적인 불화설 재점화

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

"SON, 토트넘 돌아오는 이유 무엇인가" 英 BBC 난리 났다…'손흥민 유산 기린다' 하이로드 벽화, 레전드 대우 확실

5.

"최상의 조 '美' D"→"아르헨티나X노르웨이X이탈리아 '죽음의 조' NO!" 日, 북중미 WC 조 편성 시뮬레이션

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.