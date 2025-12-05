기안84, 20년간 주 6일 음주→달리기로 삶의 변화 "술보다 러닝 모임…

[스포츠조선 김소희 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 달리기를 통해 삶에 찾아온 긍정적인 변화를 전했다.
5일 MBC '극한84' 측은 "첫 번째 마라톤을 앞둔 비행기 안에서, 크루장의 속마음을 담은 러닝일지"라는 제목의 미공개 영상을 공개했다. 영상 속 기안84는 인생 첫 트레일 마라톤을 앞두고 아프리카로 떠나는 비행기 안에서 노트북을 꺼내 달리기로 인한 삶의 변화를 기록했다.
기안84는 "드이어, 대망의 첫 '극한84' 러닝의 시작이 코앞으로 다가왔다"라고 말문을 열었다.
그는 "외국에서 돌아오자마자 바로 마라톤을 나가는 게 힘들지 않겠냐는 사람들도 있었지만, 뛰는 것은 오히려 즐거웠다"며 "전혀 모르는 동네의 풍경을 안주 삼아 달릴 때의 즐거움이란, 고등학교 시절 느꼈던 자유의 행복과 같다"고 말했다.
그는 이어 "술자리에서 느끼는 즐거움보다 사람들과 함께 달리는 행위가 훨씬 만족스럽다"라며 "20년간 주 6일씩 술을 마셨던 나로서는 굉장한 변화다"라며 "사람들과의 술자리, 그곳에서 아무렇지 않게 던지던 농담, 취기에 사람들과 가까워졌다는 환상, 그런 술자리 속에서 허송세월을 20년이나 지속한 지금. 이제는 술자리 모임보다도 달리기의 모임이 즐겁다고 느낀다. 얼마나 멋지고 긍정적인 변화인가"라고 달리기 이후 변화한 삶의 태도를 전했다.
그러면서 기안84는 "달리기의 장점 중 하나는 다이어트나 건강도 있지만, 사람들과 유대감을 쌓는 데 있어서 알코올보다 훨씬 건강하다는 점"이라며 "알코올로 인한 편안함을 다들 경험해 봤겠지만, 달리기 이후 육체적 편안함에서 오는 정신적 편안함. 그 속에서 나누는 대화를 나눠 보시라"고 권유했다.
앞서 기안84는 방송 '션과 함께'에서 알코올 의존증과 공황장애를 겪은 사실을 고백한 바 있다. 그는 런닝을 통해 삶을 회복했다고 밝히며, "위스키 반 병이 일상이던 시절을 지나 지금은 러닝으로 만족을 얻는다"고 전했다.