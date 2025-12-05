블핑 리사, 마동석과 대본 리딩 포착..“오랜 꿈 이뤘다”

|
[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 블랙핑크의 리사와 배우 마동석, 이진욱이 새 액션 영화에서 호흡을 맞춘다.
전쟁 지역에서 오직 생존을 위한 삶을 살아온 타이고 역은 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 글로벌한 인기를 얻고 있는 배우 마동석이 맡는다. 대한민국을 대표하는 액션 영화 시리즈 <범죄도시>, 할리우드 데뷔작 <이터널스> 등 장르와 캐릭터를 넘나드는 다채로운 매력뿐만 아니라 제작자로서의 활약까지 겸하며 멀티테이너로 자리매김한 그가 용병 타이고를 통해 어떤 새로운 모습을 선보일지 호기심을 자극한다. 여기에 넷플릭스 <오징어 게임>, <스위트홈> 시리즈의 이진욱이 타이고에 맞서는 범죄 조직의 아르만 최 역을 맡아 연기 변신을 선보인다. 넓은 연기 스펙트럼으로 다양한 모습을 선보여 온 이진욱은 마동석과 긴장감 넘치는 맞대결을 펼칠 전망이다. 마지막으로, '블랙핑크'로 활동하며 세계적인 신드롬을 일으킨 글로벌 K-POP 스타 리사(라리사 마노반)가 타이고의 친구이자 함께 미션을 수행하는 팀 멤버인 리아 역으로 분한다. 리아는 목숨이 위태로운 어린 시절을 함께 보낸 타이고의 가족 같은 존재로, 함께 미션을 수행하던 중 위험에 빠지게 된다. <화이트 로투스> 시즌3에서 인상 깊은 연기를 선보인 그가 <타이고>로 첫 한국 작품에 출연하며 액션에 도전해 또 어떤 새로운 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다.
한편, <익스트랙션>과 <타이고>의 제작사 AGBO의 CCO(Chief Creative Officer) 안젤라 루소-오스탓 (Angela Russo-Ostot)은 "우리는 한국의 시선으로 <익스트랙션>의 세계를 새롭게 탐험하게 되어 무척 설렌다. 한국 액션의 정수를 보여주는 전설적인 배우 마동석, 그리고 역동적인 액션 연출로 세계적인 찬사를 받는 이상용 감독과 함께하게 되어 기쁘다"며 협업에 대한 소감을 전했다. 여기에 "마동석 배우에 더해, 강렬한 존재감과 폭넓은 연기 스펙트럼을 지닌 배우 이진욱과 전 세계가 사랑하는 다재다능한 아티스트 리사와 함께하게 되어 매우 자랑스럽게 생각한다. 넷플릭스와의 창의적인 협업을 이어갈 수 있음에도 감사하며, <타이고>는 AGBO와 넷플릭스의 아홉 번째 파트너십으로, 대담하고 글로벌한 스토리텔링에 대한 우리의 공통된 비전을 보여주는 작품이 될 것이다"라며 탄탄한 세계관을 바탕으로 펼쳐질 <타이고>의 새로운 이야기에 대한 기대를 한껏 높였다.
공동 제작을 맡은 노바필름의 최원기 대표는 "<타이고>는 한국과 할리우드의 베테랑 제작진들과 훌륭한 연기자들이 모여 넷플릭스라는 세계적 엔터테인먼트 서비스를 통해 글로벌 시청자들과 만나는 작품이다. 한국적인 시각을 통해 펼쳐지는 <익스트랙션> 세계관의 확장에 많은 기대 부탁드린다", 비앤씨그룹의 크리스 리 대표는 "글로벌 비전으로 시작된 대담한 한국 영화인 <타이고>는 AGBO와 함께한 수년간의 열정과 끈기의 상징이다. 저희는 처음부터 세계 각지의 최고의 인재들이 함께하는 작품을 꿈꿨고, 그 협업은 우리의 모든 기대를 훌쩍 뛰어넘었다"며 오랜 시간 준비와 협업의 과정을 통해 이루어진 프로젝트임을 전해 눈길을 모은다.
전 세계적인 사랑을 받은 액션 영화 <익스트랙션> 시리즈의 세계관 속에서 매력적인 캐릭터와 새로운 이야기로 한국 액션 블록버스터의 새로운 장을 열 영화 <타이고>는 오직 넷플릭스를 통해 공개된다.