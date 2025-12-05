[SC리뷰] '사랑의 콜센타' 천록담, 첫 소절부터 남달랐다…독보적인 음…

[SC리뷰] '사랑의 콜센타' 천록담, 첫 소절부터 남달랐다…독보적인 음색 자랑

기사입력 2025-12-05 17:36


사진 출처=TV CHOSUN

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 천록담이 드라마틱한 무대로 존재감을 뽐냈다.

지난 4일 방송된 TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'는 '또'다시 쓰는 순위 쟁탈전 특집과 고음의 신을 꺾어라 특집이 펼쳐졌다.

앞서 천록담은 지난 순위전에서 3위에 올랐고, 오직 노래방 점수로만 판가름 나는 TOP3 결승전에 나섰다. 왕관을 뺏을 천록담의 도전곡은 안상수의 '영원히 내게'였다.

천록담은 청아한 음색으로 포문을 열었고, 1절에서는 감정을 절제한 담백한 표현력으로 곡의 서정적인 분위기를 살렸다. 후반부로 갈수록 목소리의 결이 점차 단단해지며 드라마틱한 곡의 흐름을 견고하게 쌓아 올렸다. 천록담은 99점을 획득했지만 단 1점 차로 강훈에게 새 왕관을 양보하게 됐다.

이어 '고음의 신과 함께' 특집으로 이혁, 먼데이 키즈 이진성, 디셈버 DK, 손승연이 출연, 이정은 고음 종결자답게 고음스타즈 팀에 본캐 이정으로 합류해 세븐스타즈를 상대로 대결을 이어갔다.

무대에 앞서 MC 김성주는 "천록담으로 활약하다 왜 이정으로 바꾸셨냐"하자 천록담은 "앉아 있을 때만 이정으로 주문을 걸었고 무대에 서면 천록담이다"라고 너스레를 떨었다. 김상배 '떠날 수 없는 당신'으로 남승민과 맞붙은 천록담은 첫 소절부터 독보적인 보이스를 자랑하며 믿고 듣는 가창력은 물론, 화려한 무대매너와 여유로운 제스처로 다채로운 볼거리를 선사했다.

한편 천록담은 '미스터트롯3' 전국투어 콘서트, TV CHOSUN '사랑의 콜센타 세븐스타즈' 등 다양한 무대와 방송 프로그램을 통해 팬들과 활발한 소통 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

