[공식] 유재석 소속사, 악플러 향해 칼 빼들었다…"법적 조치 취할 것" (전문)

기사입력 2025-12-05 17:47


[공식] 유재석 소속사, 악플러 향해 칼 빼들었다…"법적 조치 취할 것"…
유재석. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 유재석 등이 소속된 안테나가 악플러들에 법적대응을 예고했다.

안테나는 5일 공식 계정을 통해 "

최근 당사 아티스트를 대상으로 표현의 자유를 넘어서 아티스트의 인격을 훼손하는 행위들이 다수 확인됐다"며 "허위사실 유포 및 인신공격성 폭언, 욕설 등 악의적인 게시물로 인해 아티스트뿐 아니라 팬분들의 정신적 피해까지도 우려되는 상황"이라고 밝혔다.

이어 "당사는 법률 자문 및 자체 모니터링을 거쳐 관련 게시물 및 댓글에 대한 자료를 취합하고 있으며 소속 아티스트의 명예를 훼손하는 악성 게시물 및 댓글 작성자에게 법률적 조치를 취할 예정"이라고 전했다.

끝으로 "확인되지 않은 내용을 사실인 것처럼 소비, 재유포하는 행위 역시 동일한 법적 책임의 대상이 될 수 있음을 안내해 드린다"고 강조했다.

한편 안테나는 가수 겸 작곡가 유희열이 대표로 있는 소속사로, 유재석을 비롯해 이효리, 이상순, 이서진, 정재형, 규현, 양세찬, 정승환 등이 소속돼 있다.

이하 안테나 공식입장 전문.

안녕하세요. 안테나입니다.

먼저 안테나 소속 아티스트들에게 많은 사랑과 응원을 보내주셔서 진심으로 감사드립니다.


최근 당사 아티스트를 대상으로 표현의 자유를 넘어서 아티스트의 인격을 훼손하는 행위들이 다수 확인되고 있습니다. 허위사실 유포 및 인신공격성 폭언, 욕설 등 악의적인 게시물로 인해 아티스트뿐 아니라 팬분들의 정신적 피해까지도 우려되는 상황입니다.

이에 당사는 법률 자문 및 자체 모니터링을 거쳐 관련 게시물 및 댓글에 대한 자료를 취합하고 있으며 소속 아티스트의 명예를 훼손하는 악성 게시물 및 댓글 작성자에게 법률적 조치를 취할 예정입니다. 아울러, 확인되지 않은 내용을 사실인 것처럼 소비, 재유포하는 행위 역시 동일한 법적 책임의 대상이 될 수 있음을 안내해 드립니다.

팬 여러분께서는 악의적인 게시물과 댓글을 발견할 시 아래 이메일 계정으로 제보해 주시기 바랍니다. 특히, 폐쇄적인 일부 커뮤니티와 비공개 SNS 계정에 대한 제보는 당사의 법적 절차 진행에 많은 도움이 되고 있습니다.

당사는 앞으로도 소속 아티스트들의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 결국 상해 혐의로 경찰 입건… 유재석 9년 전 "술 끊어라" 조언 재조명

2.

BTS 정국·에스파 윈터 열애설?…양측 소속사 '묵묵부답' [SC이슈]

3.

황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

4.

[인터뷰②] 심은경, '써니' 박진주 결혼식 불참에 "언니 정말 미안하고 사랑해요"

5.

10년 기다린 '시그널2' 어쩌나...조진웅, '강도·강간' 소년범 의혹에 '불똥'

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 결국 상해 혐의로 경찰 입건… 유재석 9년 전 "술 끊어라" 조언 재조명

2.

BTS 정국·에스파 윈터 열애설?…양측 소속사 '묵묵부답' [SC이슈]

3.

황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

4.

[인터뷰②] 심은경, '써니' 박진주 결혼식 불참에 "언니 정말 미안하고 사랑해요"

5.

10년 기다린 '시그널2' 어쩌나...조진웅, '강도·강간' 소년범 의혹에 '불똥'

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 3대2 트레이드 떴다! 현재와 미래를 교환 → '즉전 선발투수 ↔ 거포 유망주' 전격 빅딜

2.

[오피셜]'3일 첫만남 → 5일 사인 속전속결' 김재환, 진짜 인천 간다! SSG와 2년 22억원에 계약

3.

은퇴한 지 1년밖에 안 됐는데…두 차례 '200안타' 레전드 아오키, 야쿠르트 단장으로, 꼴찌팀 재건 특명[민창기의 일본야구]

4.

[현장인터뷰]"신나게 한 번 미쳐보자" 이정효 광주FC 감독, '창단 첫 우승' 향한 강렬한 메시지

5.

LG 박명근·삼성 육선엽 등 프로야구 선수 14명 내년 상무 입대(종합)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.