도경완, ♥장윤정과 '신혼 후회한 순간' 고백..."30대에 아내랑 더 놀 걸, 아쉬워"

기사입력 2025-12-06 06:30


도경완, ♥장윤정과 '신혼 후회한 순간' 고백..."30대에 아내랑 더 …

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 도경완이 장윤정과 신혼 때 못했던 순간들을 후회했다.

5일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '아내 없이 핫플레이스에서 즉석 만남 했습니다 l 리얼 100% 실제 상황' 영상이 업로드 됐다.

이날 도경완은 깜깜한 밤 거리로 나섰다. 그는 "여기가 워낙에 좀 핫플레이스다. '너무 중첩되는 거 아닌가?' '시청자들이 너무 피곤한 거 아닌가?' 생각하실 거 같아서 고민을 많이 했는데 맛있는 게 너무 많이 보여가지고 안 올 수가 없었다"라며 망원시장을 소개했다.

도경완은 추운 날씨에도 시장 곳곳을 구경하며 맛집들을 기웃댔다. 도경완은 "신기루 누나 보니까 길거리 앉아서 드시던데 너무 맛있어보이더라"라며 기대감을 드러냈다.


도경완, ♥장윤정과 '신혼 후회한 순간' 고백..."30대에 아내랑 더 …
도경완은 아직 아기가 없다는 부부에게 "이게 아이가 나오면 아기 때문에 얻는 행복이 분명히 있다"라면서도 "근데 나와 내 배우자만의 행복을 찾을 여유가 진짜 없다"라 털어놓았다.

그는 "이게 애가 눈에 밟힌다. 그래서 여행을 못가는 거다. 그래도 내가 과거로 돌아가면 첫째는 어차피 기억도 못하는 거, 부모님께 맡기고 (장윤정과) 둘이 놀러 많이 다녔을 거 같다"라 했다.

이어 "이제서야 좀 여유가 생겼는데 이젠 놀러가기에는 나이가 40대 중반이 됐다. 물론 40대 중반도 어리지만 '30대에 더 놀 걸' 한다"라 후회했다.


도경완, ♥장윤정과 '신혼 후회한 순간' 고백..."30대에 아내랑 더 …
도경완은 "신혼부부 만나니까 옛날 생각나고 설레고 좋다"라며 장윤정과 함께 했던 신혼을 그리워 했다.


도경완은 장윤정을 못봐 아쉬워 하는 가게 사장님에 "항상 어딜 가면, 사람들이 저를 딱 보면 순간적으로 주변을 본다. '혹시 장윤정도 같이 왔나요?' 한다. 다 그러신다"라며 서운한 듯 아내 자랑을 했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'소년범 의혹' 조진웅 "미성년·무명 시절 잘못 반성..성폭행은 무관" [전문]

2.

이계인, 사기 결혼 상처 고백 "전처와 내연남 10년 동거..방송 은퇴도 고민"

3.

조진웅 ‘소년범’ 인정하자 동창 추정 글 줄소환 “원준아, 그때 일 기억하나?”

4.

김소영♥오상진, 유산 아픔 후 둘째 임신 "6개월 차..내년 봄 출산 예정"

5.

'아야네♥' 이지훈, '일본인 혼혈' 딸 루희에 "어쩜 이리 예쁠까?"...딸바보 자랑

연예 많이본뉴스
1.

'소년범 의혹' 조진웅 "미성년·무명 시절 잘못 반성..성폭행은 무관" [전문]

2.

이계인, 사기 결혼 상처 고백 "전처와 내연남 10년 동거..방송 은퇴도 고민"

3.

조진웅 ‘소년범’ 인정하자 동창 추정 글 줄소환 “원준아, 그때 일 기억하나?”

4.

김소영♥오상진, 유산 아픔 후 둘째 임신 "6개월 차..내년 봄 출산 예정"

5.

'아야네♥' 이지훈, '일본인 혼혈' 딸 루희에 "어쩜 이리 예쁠까?"...딸바보 자랑

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"정말 감사했습니다" EPL 출신 린가드, FC서울과 동행 마무리…계약 연장 NO

2.

[속보]'이정도면 무난' 한국축구, 멕시코·남아공·유럽 PO D승자와 함께 A조 배정[북중미 조추첨]

3.

두산은 30억이었다! 김재환 22억 인천행, 페이컷 대의는 무엇이었나 → 돈 때문에 이별이 아니었다

4.

[현장인터뷰]"신나게 한 번 미쳐보자" 이정효 광주FC 감독, '창단 첫 우승' 향한 강렬한 메시지

5.

홍명보호 초대박 평가! '亞 최강' 일본-'홀란의 나라' 노르웨이 제쳤다..."손흥민 대회 간판 스타 될 것"→WC 파워랭킹 무려 17위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.