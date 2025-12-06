넷마블, 'AGF 2025'에서 '페이트/그랜드 오더' 부스 운영하고 처음으로 굿즈도 판매

기사입력 2025-12-06 14:32


넷마블, 'AGF 2025'에서 '페이트/그랜드 오더' 부스 운영하고 처…



넷마블은 지난 5일 개막, 7일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 'AGF 2025'에 참가해 모바일 RPG '페이트/그랜드 오더' 서비스 8주년을 기념한 단독 부스를 운영하고 있다고 밝혔다.

이번 부스는 8주년을 축하하는 갤러리 콘셉트로 구성했으며, 중앙에는 특별 포토존을 마련하고, 곳곳에서 역대 일러스트를 감상할 수 있도록 꾸몄다. 현장에서는 네컷부스, 개념예장 진화 미션, 스톰포드 획득 미션, 마스터의 화실 등 다양한 체험 콘텐츠를 제공한다.

'네컷부스'는 8주년 기념 일러스트를 활용한 포토 프레임으로 사진 촬영이 가능한 공간이며, '개념예장 진화 미션'은 제한 시간 내 같은 카드를 맞추는 매칭 체험 콘텐츠다. '스톰포드 획득 미션'은 15초 동안 떨어지는 스톰포드를 잡아내는 방식으로 게임 내 설정을 현실에서 체험해볼 수 있게 구성했다. '마스터의 화실'에서는 이용자가 축하 메시지나 그림을 자유롭게 남길 수 있다.

부스 내 무대에서는 3일간 코스프레, 대미지 트라이얼, 퀴즈 오브 페이트 등 다양한 프로그램이 열린다. 코스프레 프로그램에는 인기 코스어들이 마슈, 알트리아 펜드래곤(세이버), 잔 다르크, 메두사 등 캐릭터 참여하며, '대미지 트라이얼'은 현장에서 이용자가 자신의 계정으로 전용 퀘스트에 도전해 최대 대미지를 겨루는 이벤트다. '퀴즈 오브 페이트'는 이용자의 게임 이해도와 팬심을 확인할 수 있는 퀴즈 프로그램으로, 정답자에게는 소정의 경품이 제공된다.

넷마블은 한국 서비스 8년 만에 처음으로 '페이트/그랜드 오더'(FGO)의 굿즈를 AGF에서 판매하고 있다. FGO 칼데아 윈드 브레이커, FGO SD 금속 배지, FGO 스테인드글라스 아크릴 스탠드, 눈노스 모찌 키링 등이다. 이밖에도 부스를 방문한 이용자에게는 8주년 기념 경품을 증정하며, 스탬프 랠리 참여 시 8주년 SD 일러스트 스티커, 8주년 기념 개념예장 홀로그램 포토카드, 8주년 SD 일러스트 아크릴 키링 등을 제공한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'러브레터' 故 나카야마 미호, 목욕 중 익사..오늘(6일) 1주기

2.

박나래 반격 “전 매니저들 법인 자금 횡령 포착..고소 예정”

3.

“조폭 친분설 사실무근” 조세호, 악플 폭주에 결국 댓글 폐쇄

4.

박나래, 이번엔 ‘주사 이모·항우울제’ 논란..불법 의료 의혹 터졌다

5.

블랙핑크 지수, 강한 멘탈 비결 밝혔다…"깊게 생각 안해"

연예 많이본뉴스
1.

'러브레터' 故 나카야마 미호, 목욕 중 익사..오늘(6일) 1주기

2.

박나래 반격 “전 매니저들 법인 자금 횡령 포착..고소 예정”

3.

“조폭 친분설 사실무근” 조세호, 악플 폭주에 결국 댓글 폐쇄

4.

박나래, 이번엔 ‘주사 이모·항우울제’ 논란..불법 의료 의혹 터졌다

5.

블랙핑크 지수, 강한 멘탈 비결 밝혔다…"깊게 생각 안해"

스포츠 많이본뉴스
1.

멕시코-남아공 있는데 홍명보호 이럴 수가, 충격의 조 3위 예측...최악의 시나리오 등장→32강 독일-벨기에 유력

2.

"20인 외 보상 감수할리가" 비운의 1위 투수, KIA와 협상 최우선인가

3.

[코리아컵 결승 현장라인업]'더블' 전북 VS '최초' 광주 드디어 빅뱅, 티아고 VS 헤이스 공격 선봉

4.

"흔치 않아" 美도 주목한 13억 외국인 특이 이력, 'ML 206G' 베테랑 저력 기대해도 될까

5.

"내 인생 최고의 사람 쏘니" 추억마저 전부 삭제, 토트넘 문제아 돌발 행동 논란 발생, SNS서 토트넘 모두 지워

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.