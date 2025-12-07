서장훈 vs 탁재훈, 극과 극 가이드 전쟁…‘미우새’ 어머니들 긴장·폭소…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS '미운 우리 새끼'가 서장훈과 탁재훈의 극과 극 효도 투어로 웃음과 긴장을 동시에 안긴다.
7일 방송에서는 두 사람이 母벤져스의 여행 가이드로 나서 본격적인 투어 대결을 펼친다. 특히 서장훈은 '미우새' 진행 9년 만에 처음 야외 촬영에 나섰다고 밝혀 기대를 높였다. 바쁜 아들들을 대신해 어머니들을 가장 잘 안다는 서장훈, 그리고 어머니들과 처음 마주하는 탁재훈이 각각 어떤 방식으로 여행을 이끌지 주목된다. 이날은 김희철, 이동건, 최진혁, 허경환도 스튜디오에 함께해 현장을 지켜본다.
공항에서 만난 두 사람은 시작부터 母벤져스를 챙기는 방식이 달라 미묘한 신경전을 벌였다. 서장훈은 오랜 시간 경험에서 나온 살뜰한 케어로 안정감을 주는 반면, 탁재훈은 재치 있는 농담으로 분위기를 끌어올리며 어머니들의 웃음을 유도했다. 특히 탁재훈은 최진혁 어머니와 "11살 차이밖에 안 난다"며 돌발 애칭을 건네 폭소를 이끌었다.
그러나 본격적인 여행이 시작되기도 전에 예상치 못한 위기가 닥쳤다. 갑작스러운 상황에 母벤져스는 물론 스튜디오에 있던 아들들까지 긴장했고, 허경환은 "눈물 날 것 같다"며 안절부절못했다. 평정심을 유지하던 서장훈도 "이거 진짜냐? 믿을 수가 없다"며 당혹스러움을 감추지 못했다.
일본 오키나와에 도착한 후 서장훈의 '엄마 전문가' 면모가 더욱 빛났다. 간식과 살균 티슈를 챙겨주는 세심함으로 어머니들의 마음을 단숨에 사로잡았고, 직접 고른 맛집에서 만족도를 높였다. 색다른 메뉴와 풍경에 최진혁 어머니는 "아들이랑 비교된다"고 말해 스튜디오의 최진혁을 당황하게 만들었다. 이어 어머니의 평생 생활 습관을 두고 최진혁이 "사실 문을 닫고 싶었던 순간이 있었다"고 고백해 현장이 웃음바다가 됐다.
반면 탁재훈은 아직 공개하지 않은 저녁 일정으로 자신감을 드러냈다. 그는 "밤에 내 투어가 기다리고 있다. 기대해달라"고 예고하며 어머니들의 관심을 모았다.
참견 가이드 서장훈과 투덜이 가이드 탁재훈이 만들어갈 오키나와 여행은 7일 오후 9시 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.