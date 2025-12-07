박서진, 여사님 3인방 효도 투어…지친 기색에도 "여사님들 좋아하셔서 뿌…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 박서진의 여사님 3인방을 위한 맞춤형 효도 투어가 웃음과 감동을 전했다.
이어진 VCR에서는 마치 스릴러 같은 분위기 속 박서진과 '살림남' 제작진의 모습이 예고돼 궁금증을 유발했다. 이내 숙소에서 평화롭게 휴식을 즐기는 박서진의 모습이 이어졌고, 그는 "저에게 주는 선물 같은 날이다. 몸 편히 마음 편히 있을 수 있는 날"이라며 지상렬, 이민우와 함께 단풍놀이를 하기로 했다고 기대감을 드러냈다.
박서진의 가이드 아래 여사님들은 끊임없는 웃음 속에서 여행을 즐겼다. 특히 박서진 어머니는 "언니들이 생겨 너무 좋다"고 말해 뭉클함을 자아냈다. 박서진은 "엄마가 외동이어서 혼자 자라서 형제가 많은 아빠 보면서 항상 부러워했다"며 "근데 오늘 세 분이 친자매처럼 지내는 모습 보니까 엄마가 하루 종일 기분도 업 돼있고 좋아 보였다. 표정도 밝아서 제가 다 뿌듯하더라"고 속마음을 밝혔다.
이어 박서진과 여사님들은 해발 976m 금오산으로 향하는 케이블카를 탔고, 여사님들은 고소공포증이 있는 박서진을 안아주며 밀착 보호해 웃음을 자아냈다. 산행하는 내내 박서진은 케이블카 막차 시간에 쫓겨 마음이 급해졌지만, 구경하느라 좀처럼 발길을 떼지 못하는 여사님들을 보며 잔뜩 애를 태워 또 한번 웃음을 선사했다. 이후 자진 낙오를 선언한 여사님들을 위해 박서진은 경치 좋은 사진을 보여주고자 혼자 산행길에 나서는 등 진심 어린 효심을 보여줬다.
한편 여사님들은 산행 중간에 서진을 기다리다 먼저 식당으로 향했고, 뒤늦게 산행을 마치고 온 박서진은 잔뜩 지친 기색으로 합류했다. 박서진은 여사님들을 위해 보양식으로 오리백숙을 대접하며 다리를 양보하는 등 스위트한 면모를 보였다. 이를 보던 채영은 "선배님 같은 아들 낳고 싶다"고 말해 박서진을 흐뭇하게 만들었다.
마지막까지 여사님들 기념사진을 정성스레 찍어주며 추억을 남긴 박서진은 "갑작스럽게 시작된 여행이었지만 여사님들이 좋아하셔서 뿌듯했다"고 소감을 전하며 효도 투어를 성공적으로 마무리했다.
