김영철, 5성급 호텔 '호캉스' 이렇게 즐겨라…조식 뷔페 공략 '꿀팁'까…

개그맨 김영철이 특유의 '나홀로 말 많고 알찬' 호캉스로 5성급 호텔 이용 꿀팁을 공개했다.
김영철은 6일 자신의 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에 '전 세계 호텔 싹 다 가본 김영철이 알려주는 5성급 호텔 이용 꿀팁 공개!(가성비 갑, 무제한 와인바)'라는 제목의 영상을 공개하고, 여의도 5성급 호텔과 비즈니스 호텔을 오가며 현실적인 호캉스 노하우를 전했다.
첫 번째 목적지는 여의도에 위치한 5성급 호텔 페어몬트 앰배서더 서울. 이탈리아 상공회의소 행사 사회를 '재능 기부'로 맡은 대신 숙박권을 제공받은 그는 "맨날 여의도엔 방송하러만 왔지, 이렇게 호텔 잡고 호캉스 오는 건 거의 처음"이라며 설렘을 감추지 못했다. 행사 콘셉트에 맞춰 이탈리아 국기 색(초록·빨강·흰색)을 온몸에 두르고 "이탈리아 냄새 나나요?"라고 너스레를 떨며 시선을 사로잡았다.
행사 후에는 5성급 호텔 바에서의 혼술 타임이 이어졌다. 라스트 오더가 끝난 뒤에도 맥주 한 잔과 간단한 안주를 챙겨준 직원들에게 그는 "이렇게 자선단체보다 더 따뜻할 수가 있냐. 링거 맞은 것처럼 몸에 수액이 들어간다"고 감탄했다. 누군가와 함께가 아닌, 혼자 카메라 두 대를 번갈아 돌리며 수다 떨고 술을 즐기는 '나홀로 호캉스'의 맛을 제대로 보여줬다.
이튿날 아침에는 8만 원짜리 조식 뷔페 공략에 나섰다. 샐러드로 시작해 연어, 안심, 국수, 디저트까지 '풀코스'를 즐기면서도 가장 먼저 눈에 들어온 건 샴페인이었다. 직원으로부터 "무제한 제공"이라는 말을 들은 그는 "맥주 미지근하면 다시 가져오라고 하면서 와인 온도에 신경 쓰면 왜 까탈스럽다 그러냐"며 '온도에 진심인 남자'의 면모를 드러냈다. 그러면서도 "이 정도 조식이면 비싸긴 하지만 연말에 하루쯤은 나를 위해 과감하게 투자할 만하다"며 가격과 만족도를 솔직히 평가했다.
조식 후에는 라운지에서 노벨문학상 수상 작가 가즈오 이시구로의 소설 '클라라와 태양'을 읽으며 조용한 독서 타임을 가졌다. 뜨거운 차를 종이컵에 쏟는 소동을 벌인 뒤에야 손잡이 있는 컵을 발견하고 "손잡이가 있었네, 그걸 또 몰랐네"라며 스스로에게 머쓱해하는 모습은 '허당 5성급 유저'의 반전 매력을 드러냈다.
체크아웃 후 그는 더현대 서울에 들러 잠시 쇼핑을 즐긴 뒤, 이번엔 여의도 글래드 호텔 코너 스위트룸으로 이동했다. "성수기엔 20만 원대 중반, 잘 잡으면 10만 원대에도 묵을 수 있다"며 5성급과 비즈니스 호텔 사이의 가성비 비교를 자연스럽게 짚었다.
두 번째 호텔에서는 '내돈내산' 소박하지만 알찬 저녁이 펼쳐졌다. 마트에서 7000원짜리 굴과 7000원대 감, 7만7000원짜리 샤블리 와인을 사 온 그는 냉장고에 감을 잘라 넣어 '감 샤베트'를 만들고, 굴은 레몬·올리브오일과 곁들여 먹는 자기만의 레시피를 공개했다.
"첫 굴은 무조건 아무 소스 없이, 두 번째는 레몬, 세 번째는 올리브오일. 그동안 초장에만 찍어 먹었던 게 뭐였나 싶다"며 "7천 원 굴, 7천 원 감, 7만7천 원 샤블리까지 다해도 10만 원이 안 된다. 이게 오늘 나 혼자 10만 원의 행복"이라고 말해 시청자들의 침샘을 자극했다.
이어 자신의 영상을 모니터하던중 '아버지의 갑작스러운 심근경색으로 인한 별세'에 대한 이야기가 등장하자 화면 속 울고 있는 자신의 모습에 실제로도 눈시울을 붉히기도 했다.
영상 말미에서 그는 "덕이 여러분도 올해 얼마 안 남았다. 각자 자리에서 연말 잘 마무리하시라"며 특유의 인사로 나홀로 호캉스를 마무리했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com