'조인성 소속사 대표' 차태현 "전화의 2/3가 조인성 스케줄 질문…요즘…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "전화 오면 열 통 중 여덟 통은 인성이 스케줄이에요."
차태현은 현재 배우 조인성과 함께 소속 배우 4명, 매니저 4명 규모의 아담한 기획사를 공동 운영 중이다. 그는 "우리끼리 벌어서 우리끼리 월급 주는 구조다. 키우는 것도 없고, 욕심도 없다. 그냥 오래 같이 가는 게 목표다"라면서도 "전화가 오면 3분 중 2분 이상은은 인성이 스케줄, 인성이 마음, 인성이 컨디션 얘기다. 다 인성이다. 누가 만나자고 하면 결국 인성이 이야기라 내가 직접 나가서 거절해야 할 때도 많다"고 털어놨다.
이어 '메소드 연기'에 대해선 "우리나라에서 메소드가 너무 중요하다고 생각하지만 난 못한다. 그게 안된다. 하다 보면 자꾸 차태현이 튀어나온다"며 "대신 역할을 내 쪽으로 끌어와서 내 걸로 만든다. 그걸 나는 '차태현화'라고 부른다"며, 자신만의 연기 방식을 설명했다.
|
|
|
그는 디즈니+ 시리즈 '무빙 시즌2' 출연을 앞두고 있다. 원작에는 없던 '번개 능력자' 캐릭터를 위해 강풀 작가가 직접 제안했다고. "강풀 작가가 '태현아, 넌 번개야. 쏘는 거야' 그러더니 곧 '미안한데 정전기 정도로 하자'고 하시더라(웃음). 그래도 너무 좋았다. 언젠가는 연기를 내려놓고 감독으로만 해보고 싶다"고 말한 그는 "드라마를 오래 하다 보니 찍는 건 이제 잘 알겠다. 언젠가는 연출만 하는 것도 해보고 싶다. 다만 누가 너무 깊게 대본 해석 얘기하면 '그건 내 스타일 아니야, 그냥 써 있는 대로 하자'고 할 것 같다"고 웃었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com