허경환 母, 공항에 여권 두고 온 치명적 실수 "통영서 지인이 갖고 와"…

[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 허경환의 어머니가 여권을 두고 오는 아찔한 실수를 했다.
어머니들을 한번도 만난 적 없는 탁재훈을 위해 서장훈이 어머니들에 대한 간략한 정보와 주의점들을 알려줬다. 서장훈은 "내가 준비한 여행은 '엄잘알' 여행이다. 어머니를 잘아는 입장에서 어디를 가면 좋아하실지 고민해서 그런 쪽으로 준비했다"며 "왔다 갔다는 걸 누군가에게 자랑할 수 있는 유명한 곳, 아들들을 위한 곳들을 준비했다"고 호언장담했다.
허경환은 "주변에 이런 일이 있다고만 하는데 저희 어머니가 해내셨다. 신권을 발급 받고 여행을 많이 안 다니시니까 까먹은 것"이라고 이마를 짚었다.
이에 통영에서 택시를 통해 새 여권이 오고 있다고. 허경환의 어머니는 여권을 받고 다음 비행기를 타고 오기로 했다. 서장훈은 "걱정할 거 없다"며 어머니들을 달랬고 탁재훈은 "이런 에피소드가 없으면 어머님들의 여행이 아니다"라며 허경환의 어머니를 위로했다.
공항에 홀로 남은 허경환의 어머니는 여권을 기다리며 열심히 일본어 공부를 했다. 이에 허경환은 "눈물 나려 한다"며 "어머니가 진짜 공부 열심히 하셨다. 마음이 안 좋다"고 어쩔 줄 몰라 했다.
미리 도착한 어머니들은 서장훈이 준비한 코스에 따라 오키나와 여행을 즐겼다. 특히 수족관을 바라보며 맛있는 음식을 먹을 수 있는 코스에 허경환은 "우리 엄마가 진짜 좋아하는 코스"라며 안타까워했다.
서장훈의 코스에 어머니들이 만족하자 탁재훈은 질투심을 드러냈다. 이에 어머니들은 "왜 이렇게 대립관계가 됐냐"고 물었고 탁재훈은 "여행 후 어머니들에게 투표를 받아서 진 사람은 집 공개를 하려고 한다. 저희들이 집 공개를 안 해서 사람들이 저희 집이 없는 줄 안다"고 밝혔다.
한참이 지난 후에야 허경환 어머니는 지인으로부터 여권을 받고 오키나와로 출발할 수 있었다. 허경환은 "아버지 후배가 택시를 하시는 분이 계셨는데 정말 타이밍 좋게 연락이 되신 거다. 도와드리겠다 해서 바로 통영에서 출발하셔서 온 것"이라며 고마워했다.
