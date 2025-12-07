허경환 母, 공항에 여권 두고 온 치명적 실수 "통영서 지인이 갖고 와" ('미우새')

기사입력 2025-12-07 23:04


허경환 母, 공항에 여권 두고 온 치명적 실수 "통영서 지인이 갖고 와"…

[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 허경환의 어머니가 여권을 두고 오는 아찔한 실수를 했다.

7일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 오키나와로 간 모벤져스의 모습이 담겼다.

서장훈과 탁재훈은 모벤져스를 모시고 일일 가이드가 되었다. 이에 탁재훈은 "우리 엄마도 아닌데. 지네를 낳았지 우리를 낳았냐. 꼭 이런 불효자들이 있다"고 불만을 토로했고 서장훈 역시 "바쁜 건 우리가 훨씬 바쁜 거 같은데 왜 우리가 가야 되냐"고 황당해했다.

어머니들을 한번도 만난 적 없는 탁재훈을 위해 서장훈이 어머니들에 대한 간략한 정보와 주의점들을 알려줬다. 서장훈은 "내가 준비한 여행은 '엄잘알' 여행이다. 어머니를 잘아는 입장에서 어디를 가면 좋아하실지 고민해서 그런 쪽으로 준비했다"며 "왔다 갔다는 걸 누군가에게 자랑할 수 있는 유명한 곳, 아들들을 위한 곳들을 준비했다"고 호언장담했다.

하지만 탁재훈은 "어머니들의 속마음을 모른다. 나는 안다. 몇 살 차이 안 나니까"라며 "이제는 유명한 관광지 돌아다니시는 거 안 좋아하신다. 엄마들은 진짜 놀고 싶어하신다. 외국간 김에 모든 걸 잊어버리고 아들 걱정 안 하고 놀고 싶어하신다"고 밝혔다. 이에 서장훈은 "어머니들 데리고 클럽이라도 갈 거냐"며 웃었다.


허경환 母, 공항에 여권 두고 온 치명적 실수 "통영서 지인이 갖고 와"…
어머니들을 만난 탁재훈과 서장훈. 체크인을 하려고 할 때 허경환의 어머니는 "나는 못 간다. 옛날 여권을 들고 왔다"고 말해 모두를 놀라게 했다. 서장훈은 "새 여권이 경환이 집에 있는 거 아니냐"고 했지만 어머니는 통영에 있다고 말해 모두를 당황하게 했다. 실제로 허경환의 어머니가 가져온 여권은 2022년에 만료된 여권이었다. 탁재훈은 "내가 분명히 얘기하지 않았냐. 꼭 한 분은 못 간다고"라며 헛웃음을 터뜨렸다.

허경환은 "주변에 이런 일이 있다고만 하는데 저희 어머니가 해내셨다. 신권을 발급 받고 여행을 많이 안 다니시니까 까먹은 것"이라고 이마를 짚었다.

이에 통영에서 택시를 통해 새 여권이 오고 있다고. 허경환의 어머니는 여권을 받고 다음 비행기를 타고 오기로 했다. 서장훈은 "걱정할 거 없다"며 어머니들을 달랬고 탁재훈은 "이런 에피소드가 없으면 어머님들의 여행이 아니다"라며 허경환의 어머니를 위로했다.


공항에 홀로 남은 허경환의 어머니는 여권을 기다리며 열심히 일본어 공부를 했다. 이에 허경환은 "눈물 나려 한다"며 "어머니가 진짜 공부 열심히 하셨다. 마음이 안 좋다"고 어쩔 줄 몰라 했다.

미리 도착한 어머니들은 서장훈이 준비한 코스에 따라 오키나와 여행을 즐겼다. 특히 수족관을 바라보며 맛있는 음식을 먹을 수 있는 코스에 허경환은 "우리 엄마가 진짜 좋아하는 코스"라며 안타까워했다.

서장훈의 코스에 어머니들이 만족하자 탁재훈은 질투심을 드러냈다. 이에 어머니들은 "왜 이렇게 대립관계가 됐냐"고 물었고 탁재훈은 "여행 후 어머니들에게 투표를 받아서 진 사람은 집 공개를 하려고 한다. 저희들이 집 공개를 안 해서 사람들이 저희 집이 없는 줄 안다"고 밝혔다.

한참이 지난 후에야 허경환 어머니는 지인으로부터 여권을 받고 오키나와로 출발할 수 있었다. 허경환은 "아버지 후배가 택시를 하시는 분이 계셨는데 정말 타이밍 좋게 연락이 되신 거다. 도와드리겠다 해서 바로 통영에서 출발하셔서 온 것"이라며 고마워했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 주사이모, 침묵 깼다 "매니저가 뭘 안다고..난 대학병원 교수 출신"

2.

김광규, 국적 바뀐 외모..‘금발 가발+아이돌 화장’ 충격 변신

3.

[SC초점] 조진웅 은퇴 후폭풍…이정석 옹호·SBS 교체·‘시그널2’ 향방까지 ‘일파만파’[종합]

4.

황신혜, '전신마비 남동생' 27년 보살핀 올케에 감사 "천사 아니고서야 이럴 수 없어"

5.

김수용, 직접 느낀 급성 심근경색 전조 증상 "담배가 유독 쓰더라"

연예 많이본뉴스
1.

박나래 주사이모, 침묵 깼다 "매니저가 뭘 안다고..난 대학병원 교수 출신"

2.

김광규, 국적 바뀐 외모..‘금발 가발+아이돌 화장’ 충격 변신

3.

[SC초점] 조진웅 은퇴 후폭풍…이정석 옹호·SBS 교체·‘시그널2’ 향방까지 ‘일파만파’[종합]

4.

황신혜, '전신마비 남동생' 27년 보살핀 올케에 감사 "천사 아니고서야 이럴 수 없어"

5.

김수용, 직접 느낀 급성 심근경색 전조 증상 "담배가 유독 쓰더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! 손흥민 끌어안고 '엉엉' 토트넘 문제아, 또 대형사고 쳤다..."방출 위기, 훨씬 더 강한 징계 받을 것"

2.

"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

3.

꿈의 3000안타 도전이 가능해보인 유일한 레전드, 그의 미래가 심상치 않다...FA 미아 위기인가

4.

선수들이 서빙하는 커피 마시고, 마주보고 대화도 하다니...꿈이야 생시야

5.

소신 발언! "손흥민 벽화로는 부족해!"→"동상이 필요하다" SON 방문 소식에 흥분한 토트넘 팬들..."그는 팀의 아이콘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.