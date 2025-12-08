'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

기사입력 2025-12-08 06:20


'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김수용이 주식으로 모든 손해를 회복했다고 밝혔다.

7일 유튜브 채널 '조동아리'에서는 '이제 다시 시작하는 마음으로 못 마시는 술이지만 만취 느낌으로 달려봤습니다ㅎㅎ'라는 제목의 영상이 게재됐다.

1년 반 동안 달려온 조동아리 멤버들은 자축하며 그간의 시간을 돌아봤다. 지난 게스트에 대해 이야기하다가 김용만은 "최고민수 씨 나왔을 때 얘기한 거 샀냐. 요즘 주식 쪽 다시 안 좋지 않냐"고 물었고 지석진은 "작살났다. 대화를 못할 정도다"라고 토로했다.

김용만은 "주식 쪽은 정답이 없다"고 말했고 지석진은 "주식을 평생 했지만 주식은 정말 모르겠다"고 공감했다. 이에 김수용은 "좋다 좋다 얘기 나올 때가 팔 때다. 폭락할 때가 살 때"라고 밝혔다.

김용만은 "객관적으로 봐도 돈을 먹을 수 있는 구조가 아니다"라고 말했고 지석진은 "개미는 못 먹는다"고 토로했다.


'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"
지석진은 김수용을 가리키며 "얘 눈 밑엔 하한가 아니냐. 근데 얘가 수익률이 제일 좋다. 손해 아니라며"라고 물었고 김수용은 "나는 주식은 플러스"라고 당당하게 말했다.

김용만은 "이번에 우뚝 선 거냐"고 물었고 김수용은 "난 수익 나고 안 한 거다. 딱 끊었다"고 밝혔다.

수익률에 대해 김수용은 "이번 1년 동안 평생 걸 다 만회했다. -40% 였던 게 1년 만에 플러스가 됐다"고 밝혀 두 사람의 부러움을 자아냈다.


한편, 김수용은 지난달 13일 오후 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영을 하던 중 급성 심근경색으로 의식을 잃고 쓰러져 인근 병원 응급실로 이송됐다. 다행히 김수용은 의료진의 조치로 호흡과 의식을 되찾고 중환자실에서 치료를 받았다.

당시 촬영 현장에 함께 있었던 김숙, 임형준이 심폐소생술(CPR)을 실시하는 등 초기 대응을 도운 덕분에 골든타임을 지켜낼 수 있었다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경, 유재석 저격 의혹 하루만 해명 "수상소감 그대로 받아들였으면" [공식]

2.

박나래 '주사이모' 적극 반박→"내몽고 대학병원 최연소 교수 역임…매니저야, 뭘 안다고 날 가십거리로 만드니" 주장

3.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

4.

'암 투병' 박미선, 삭발만 세 차례…민머리에 깜짝 "돌아가신 父와 너무 똑같아져"

5.

'55세' 이성재, 기러기 청산 후 할아버지 됐다 "딸 손자 낳아"

연예 많이본뉴스
1.

이이경, 유재석 저격 의혹 하루만 해명 "수상소감 그대로 받아들였으면" [공식]

2.

박나래 '주사이모' 적극 반박→"내몽고 대학병원 최연소 교수 역임…매니저야, 뭘 안다고 날 가십거리로 만드니" 주장

3.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

4.

'암 투병' 박미선, 삭발만 세 차례…민머리에 깜짝 "돌아가신 父와 너무 똑같아져"

5.

'55세' 이성재, 기러기 청산 후 할아버지 됐다 "딸 손자 낳아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

2.

[속보]"감독인 내가 책임지겠다" 2년 연속 승격 실패한 변성환 감독, 눈물 흘리며 사퇴 의사 표명

3.

'최형우 없는' 삼성, 단 한번도 우승 못했다…왕조 4번타자의 귀환, 12년 한 풀어낼까

4.

울진군MMA총협회 정원수 회장, 승리한 최은석에게 트로피 시상[로드FC]

5.

[승강PO 현장리뷰]"수원 삼성의 올겨울도 춥다" 이기제 퇴장과 함께 날아간 1부 승격…제주 원정서 '0-2→합산 0-3 패' "눈물의 2부 삼수"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.