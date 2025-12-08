'암 투병' 박미선, 희끗해진 머리·야윈 얼굴에도 미소 "아픈 분들 힘내시길"

기사입력 2025-12-08 07:30


'암 투병' 박미선, 희끗해진 머리·야윈 얼굴에도 미소 "아픈 분들 힘내…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박미선이 암 투병 당시 병원 사진을 공개했다.

7일 박미선은 "이 사진은 병원에 있을 때 찍은 거예요ㅎ 사실 아프고 나서 좀 소심해지고 아픈 분들도 많으신데 유별 떠는 거 같아서 조심스러웠는데 생각보다 너무 많은 분들이 공감하시고 힘을 얻었다고 하셔서 유튜브 오늘 또 업로드해 봤어요"라고 전했다.

이어 "몇 분이라도 영상 보시고 힘내셨으면 좋겠습니다. 아픈 분들 힘든 분들 모두 모두 힘내세요. 다~~ 지나갈 거예요. 파이팅!!!"이라며 모든 이들에게 힘이 되는 메시지를 전했다.

함께 공개된 사진 속 박미선은 항암 치료 때문에 머리를 짧게 자른 모습. 힘든 상황에서도 웃음을 잃지 않고 손가락으로 브이까지 그리며 밝은 모습을 보여줬다.

한편 박미선은 지난해 유방암 진단을 받고 활동을 중단, 항암과 방사선 치료 등 힘든 치료를 견뎠다. 박미선은 지난달 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 상태가 좋아졌다면서도 "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이다. 다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"라고 밝힌 바 있다.

박미선은 지난 7일 세 차례 삭발을 하는 등 유방암 투병 과정을 공개, 다시금 많은 응원을 받았다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

2.

'55세' 이성재, 기러기 청산 후 할아버지 됐다 "딸 손자 낳아"

3.

기안84, 20년간 주6일 술 마셨다 "취기 친밀감은 환상, 허송세월 보냈다"

4.

'재벌2세' 이필립♥박현선, 셋째 성별 공개 "6년째 임신·출산 반복"

5.

정시아 子, 프로 농구선수 꿈 앞두고 안타까운 소식 "운동 중 골절, 너무 많이 다쳐"

연예 많이본뉴스
1.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

2.

'55세' 이성재, 기러기 청산 후 할아버지 됐다 "딸 손자 낳아"

3.

기안84, 20년간 주6일 술 마셨다 "취기 친밀감은 환상, 허송세월 보냈다"

4.

'재벌2세' 이필립♥박현선, 셋째 성별 공개 "6년째 임신·출산 반복"

5.

정시아 子, 프로 농구선수 꿈 앞두고 안타까운 소식 "운동 중 골절, 너무 많이 다쳐"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

2.

'최형우 없는' 삼성, 단 한번도 우승 못했다…왕조 4번타자의 귀환, 12년 한 풀어낼까

3.

"고비를 못넘네" 8년째 암흑기, 출구가 안보인다…듀스 혈투 끝 '7연패' 사령탑의 한숨 [인천패장]

4.

우리은행, 연전 부담 안은 삼성생명 꺾고 천신만고 끝에 시즌 2승째 거둬

5.

안현민-김현수-힐리어드, 와 투수들 숨막히겠네...중요한 건 48억 파격 투자 성공 여부다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.