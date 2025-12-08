'암 투병' 박미선, 희끗해진 머리·야윈 얼굴에도 미소 "아픈 분들 힘내…

'암 투병' 박미선, 희끗해진 머리·야윈 얼굴에도 미소 "아픈 분들 힘내시길"
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박미선이 암 투병 당시 병원 사진을 공개했다.
7일 박미선은 "이 사진은 병원에 있을 때 찍은 거예요ㅎ 사실 아프고 나서 좀 소심해지고 아픈 분들도 많으신데 유별 떠는 거 같아서 조심스러웠는데 생각보다 너무 많은 분들이 공감하시고 힘을 얻었다고 하셔서 유튜브 오늘 또 업로드해 봤어요"라고 전했다.
이어 "몇 분이라도 영상 보시고 힘내셨으면 좋겠습니다. 아픈 분들 힘든 분들 모두 모두 힘내세요. 다~~ 지나갈 거예요. 파이팅!!!"이라며 모든 이들에게 힘이 되는 메시지를 전했다.
함께 공개된 사진 속 박미선은 항암 치료 때문에 머리를 짧게 자른 모습. 힘든 상황에서도 웃음을 잃지 않고 손가락으로 브이까지 그리며 밝은 모습을 보여줬다.
한편 박미선은 지난해 유방암 진단을 받고 활동을 중단, 항암과 방사선 치료 등 힘든 치료를 견뎠다. 박미선은 지난달 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 상태가 좋아졌다면서도 "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이다. 다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"라고 밝힌 바 있다.
박미선은 지난 7일 세 차례 삭발을 하는 등 유방암 투병 과정을 공개, 다시금 많은 응원을 받았다.
