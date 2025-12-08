비혼·딩크 외쳤는데...'골때녀' 이주리 "임신했어요" 깜짝 발표

기사입력 2025-12-08 08:26


비혼·딩크 외쳤는데...'골때녀' 이주리 "임신했어요" 깜짝 발표

[스포츠조선 이유나 기자] SBS '골 때리는 여자'로 얼굴을 알린 발레리나 이주리가 결혼 한 달 만에 임신 소식을 전하며 축하를 받고 있다.

이주리는 7일 자신의 SNS를 통해 태아의 초음파 사진과 함께 남편과 함께 찍은 사진을 공개했다. 그는 "30대 초반까지 비혼과 딩크를 외치던 나에게 올해 참 많은 변화가 찾아왔다"며 "이제 막 안정기를 지나 13주 차에 접어들어 조심스레 임밍아웃 한다"고 임신 사실을 전했다.

이어 "내가 가장 중요한 사람이라고 생각하며 살아왔는데, 이제는 내 안의 또 다른 존재에게 사랑을 주는 법을 배워가려 한다"며 "설렘과 기대, 그리고 걱정이 공존하는 요즘"이라고 솔직한 심경을 전했다. 또 "소식 듣자마자 별이 선물 보내준 이모들 고맙다"며 주변 지인들에 대한 감사도 잊지 않았다.

이주리는 지난달 2일 비연예인 남편과 웨딩마치를 울렸다. 임신 13주면 결혼식 전에 혼전 임신이 된 것.

'골때녀' 동료 등 연예인 지인들의 축하도 쏟아졌다. 이현이는 "세상에 너무 너무 너무 축하해 주리야"라고 축복했고 현재 임신 중인 트루디도 "언니 대박 축하해요"라고 기쁨을 함꼐 했다. 임신을 준비중인 김승혜는 "끼얏 축하해이잉"이라며 부러움 담긴 축하 인사를 전했고 박하나도 "축하해 우아 아기 천사가 왔다"고 인사했다.

한편, 이주리는 2018년 Mne '썸바디'를 통해 대중에게 얼굴을 알렸으며, 최근에는 SBS '골 때리는 그녀들'의 FC 불나비 선수로 활약하며 새로운 매력을 보여주고 있다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

2.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

5.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

연예 많이본뉴스
1.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

2.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

5.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

2.

'월드컵 죽음의 조' 일본 망했어요, 日 손흥민 2달째 실종 상태 '발목 부상 심각'...에이스 쿠보도 역대급 부진

3.

런던 방문 한국팬 '필수코스' 탄생! '역대급 헌사' 손흥민 벽화 디자인 나왔다, 거리에 "찰칵 쏘니" 등장..."모두들 가서 사진 찍을 것"

4.

"이것이 바로 손흥민 효과!" 토트넘 재교체 수모 '5200만 파운드 스타'→'SON 후계자' 드디어 EPL 데뷔골 폭발

5.

포트4 자신감 미쳤다, 아직 본선 확정도 못했는데..."한국-멕시코? 2위 경쟁, 우리가 32강 후보"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.