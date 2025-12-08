[공식]NCT 도영·정우, 오늘(8일) 나란히 입대…금발 머리 잘랐다

기사입력 2025-12-08 09:29


[공식]NCT 도영·정우, 오늘(8일) 나란히 입대…금발 머리 잘랐다
NCT 정우(왼쪽), 도영. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 NCT 도영과 정우가 같은 날 나란히 군복무를 시작한다.

두 사람은 8일 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받는다. 이후 도영은 육군 현역병, 정우는 육군 군악대에서 병역 의무를 이행할 예정이다.

소속사 SM엔터테인먼트는 "입소 당일 별도의 행사는 없다"며 "군 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 안전을 위해 팬 여러분의 방문 자제를 부탁드린다"고 당부했다.

도영은 입대 다음날인 9일 신곡 '늦은 말'을 발표하고, 10일 공개되는 김태호 사단 TEO의 새 예능 '땡스버디클럽'에서는 도영이 감사한 이들과 따뜻한 한 끼를 나누며 속마음을 털어놓는 이야기가 담긴다.

정우는 지난달 첫 싱글 '슈가'를 발표하고, MBC '쇼! 음악중심', 30일 SBS '인기가요' 등 각종 음악 프로그램에 출연해 신곡 무대를 선보였다. 지난 7일에는 첫 단독 팬미팅 '골든 슈가 타임'을 열고 팬들과 작별 인사를 나눴다.


[공식]NCT 도영·정우, 오늘(8일) 나란히 입대…금발 머리 잘랐다
사진 출처=정우 SNS

[공식]NCT 도영·정우, 오늘(8일) 나란히 입대…금발 머리 잘랐다
사진 출처=정우 SNS
입대를 앞두고 정우는 금발을 짧게 자르고, 잘라낸 머리카락으로 '도영 정우 입대'라는 글씨를 만든 사진과 함께 "몸 건강히 다녀와서 다시 만나자"라는 문구가 적힌 케이크로 조촐한 미니 파티를 연 근황을 밝히기도 했다.

도영은 최근 박명수의 유튜브 채널 '할명수'에서 "동반 입대를 노린 건 아닌데 어쩌다 같은 날짜를 받았다. 이건 운명이라고 생각했다"고 말했다.

이로써 도영과 정우는 지난해 해군에 입대한 태용, 육군 군악대 복무 중인 재현에 이어 NCT 127의 세 번째 입대 멤버가 됐다. 태용은 오는 12월 14일 전역 예정이며, 재현은 내년 5월 3일 전역한다.


도영은 2016년 NCT U로 데뷔한 뒤 NCT 127과 유닛 NCT 도재정으로 활동했고, 지난해 4월 솔로 활동을 병행했다. 정우 역시 2018년 NCT U 데뷔 이후 NCT 127과 NCT 도재정 멤버로 활약 중이다.

NCT 127은 2016년 데뷔 이후 '소방차', '무한적아', '체리밤', '영웅', '레귤러', '질주', '팩트 체크', '삐그덕' 등 다수의 히트곡으로 글로벌 인기를 얻으며 K팝 대표 보이그룹으로 자리매김했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

2.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

5.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

연예 많이본뉴스
1.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

2.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

5.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

2.

'월드컵 죽음의 조' 일본 망했어요, 日 손흥민 2달째 실종 상태 '발목 부상 심각'...에이스 쿠보도 역대급 부진

3.

런던 방문 한국팬 '필수코스' 탄생! '역대급 헌사' 손흥민 벽화 디자인 나왔다, 거리에 "찰칵 쏘니" 등장..."모두들 가서 사진 찍을 것"

4.

"이것이 바로 손흥민 효과!" 토트넘 재교체 수모 '5200만 파운드 스타'→'SON 후계자' 드디어 EPL 데뷔골 폭발

5.

포트4 자신감 미쳤다, 아직 본선 확정도 못했는데..."한국-멕시코? 2위 경쟁, 우리가 32강 후보"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.