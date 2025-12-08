‘두 번 이혼’ 이지현, 뼈조언 “남자 말보단 서류를 믿길”..서장훈도 인정
[스포츠조선 박아람 기자] 두 번의 이혼을 경험한 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 결혼에 대한 현실적인 조언을 전했다.
지난 7일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 프랑스 국악인 마포 로르가 이지현에게 헤어 스타일링을 받는 모습이 그려졌다.
이날 마포 로르는 이지현에게 "'이 남자가 좋은 남자다'라는 걸 어떻게 아냐"고 질문했다.
이에 이지현은 "나는 몰랐다. 몰랐는데 내가 살아보니 이런 것들을 결혼 전에 알아보면 좋겠다 하는 게 조금 보이더라"라고 답했다.
이어 "남자들은 허세, 허풍이 있다. 여자에게 잘 보이려고 결혼 전에 거짓말도 많이 한다. 그러니까 결혼하기 전에 남자 말은 70%만 믿어라. 그리고 나머지는 서류를 믿어라"라며 자신의 경험에서 나온 이야기를 전했다.
이 모습을 스튜디오에서 지켜보던 서장훈은 "이지현 씨가 저쪽에 대해서는 굉장한 전문가다"라고 이를 인정했다. 이에 신동엽은 "제가 봤을 땐 70%도 많다"고 거들었고, 서장훈은 "30%만 믿어야 한다"고 반응해 웃음을 자아냈다.
한편 이지현은 현재 딸과 아들을 홀로 양육 중이다. 그는 지난 1일 채널 '김현숙의 묵고살자'에 출연해 "아이들이 불안하지 않도록 늘 다독이고 있지만, 양육비 문제로 소송을 두 번이나 진행했다"고 털어놔 안타까움을 사기도 했다.
