카더가든, 라이브 논란..결국 직접 사과 "창피하고 수치스러워"

기사입력 2025-12-08 10:41


카더가든, 라이브 논란..결국 직접 사과 "창피하고 수치스러워"

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 카더가든이 최근 불거진 라이브 실력 논란에 대해 직접 사과했다.

카더가든은 7일 SNS 라이브 방송을 통해 논란이 된 '카더가든 라이브 망함' 영상을 시청하며 해명하는 시간을 가졌다.

이날 카더가든은 "그동안 (라이브 실력 논란에 대해) 반응 안 했다기보다는 창피해서 그랬다. 여러분들이 보내주시는 질책을 보다가 상당히 수치스럽고 창피하고 주변 뮤지션들한테도 창피한 감정을 느꼈다"고 솔직한 심정을 털어놨다.

그는 "음악을 사랑해서 시작했고 잘해보려고 하는 중이지만 그런 결과들이 있어서 굉장히 창피하다. 지금 부단히, 굉장히 노력하고 있다. 할 수 있는 건 좋은 라이브 하는 거밖에 없다고 생각해서 그렇게 해보려고 한다. 계속해서 부단히 노력하겠다"고 말했다.

이어 카더가든은 논란이 된 라이브 영상을 보며 어두운 표정을 지었고 "스테이지 위에서의 어떠한 것도 변명이 안 된다고 생각한다"고 밝혔다. 그러면서 "여러 가지 문제들은 잘 극복하고 있다. 신체적인 건 당연히 의학 기술을 통해서 극복하는 중이고 이번 일로 이렇게 질책해 주시는 거 진심으로 감사하다. 몇몇 분들은 '굉장히 붕 떠 있는 것 같다'는 얘기했는데 아주 맞는 말씀이라고 생각한다"며 질책을 겸허히 받아들였다.

마지막으로 그는 "음악 좋아해서 시작했고 계속하고 싶은 사람으로서 프로답지 못하고 스스로 조금 창피한 모습 보이게 돼서 너무 죄송하다. 앞으로 좋은 라이브 보여드릴 수 있도록 하겠다. 실망시키지 않는 뮤지션 되도록 하겠다"며 "창피해서 못 보겠다. 이런 일 만들지 않도록 계속해서 스스로 잘 다잡는 뮤지션이 되겠다"고 다짐했다.

최근 유튜브 및 SNS에서는 '카더가든 라이브 망함'이라는 제목의 영상이 공개돼 화제가 됐다. 해당 영상에서 카더가든은 무대에서 불안한 음정과 호흡으로 라이브를 소화해 팬들의 아쉬움을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

2.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

5.

'암 투병' 박미선, 희끗해진 머리·야윈 얼굴에도 미소 "아픈 분들 힘내시길"

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

2.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

5.

'암 투병' 박미선, 희끗해진 머리·야윈 얼굴에도 미소 "아픈 분들 힘내시길"

스포츠 많이본뉴스
1.

'월드컵 죽음의 조' 일본 망했어요, 日 손흥민 2달째 실종 상태 '발목 부상 심각'...에이스 쿠보도 역대급 부진

2.

런던 방문 한국팬 '필수코스' 탄생! '역대급 헌사' 손흥민 벽화 디자인 나왔다, 거리에 "찰칵 쏘니" 등장..."모두들 가서 사진 찍을 것"

3.

포트4 자신감 미쳤다, 아직 본선 확정도 못했는데..."한국-멕시코? 2위 경쟁, 우리가 32강 후보"

4.

"이것이 바로 손흥민 효과!" 토트넘 재교체 수모 '5200만 파운드 스타'→'SON 후계자' 드디어 EPL 데뷔골 폭발

5.

승격 1등 공신인데 토사구팽? 'MVP' 거론되던 구니모토, 갑작스런 中 퇴출…대체 왜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.