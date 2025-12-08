카더가든, 라이브 논란..결국 직접 사과 "창피하고 수치스러워"

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 카더가든이 최근 불거진 라이브 실력 논란에 대해 직접 사과했다.
카더가든은 7일 SNS 라이브 방송을 통해 논란이 된 '카더가든 라이브 망함' 영상을 시청하며 해명하는 시간을 가졌다.
이날 카더가든은 "그동안 (라이브 실력 논란에 대해) 반응 안 했다기보다는 창피해서 그랬다. 여러분들이 보내주시는 질책을 보다가 상당히 수치스럽고 창피하고 주변 뮤지션들한테도 창피한 감정을 느꼈다"고 솔직한 심정을 털어놨다.
그는 "음악을 사랑해서 시작했고 잘해보려고 하는 중이지만 그런 결과들이 있어서 굉장히 창피하다. 지금 부단히, 굉장히 노력하고 있다. 할 수 있는 건 좋은 라이브 하는 거밖에 없다고 생각해서 그렇게 해보려고 한다. 계속해서 부단히 노력하겠다"고 말했다.
이어 카더가든은 논란이 된 라이브 영상을 보며 어두운 표정을 지었고 "스테이지 위에서의 어떠한 것도 변명이 안 된다고 생각한다"고 밝혔다. 그러면서 "여러 가지 문제들은 잘 극복하고 있다. 신체적인 건 당연히 의학 기술을 통해서 극복하는 중이고 이번 일로 이렇게 질책해 주시는 거 진심으로 감사하다. 몇몇 분들은 '굉장히 붕 떠 있는 것 같다'는 얘기했는데 아주 맞는 말씀이라고 생각한다"며 질책을 겸허히 받아들였다.
마지막으로 그는 "음악 좋아해서 시작했고 계속하고 싶은 사람으로서 프로답지 못하고 스스로 조금 창피한 모습 보이게 돼서 너무 죄송하다. 앞으로 좋은 라이브 보여드릴 수 있도록 하겠다. 실망시키지 않는 뮤지션 되도록 하겠다"며 "창피해서 못 보겠다. 이런 일 만들지 않도록 계속해서 스스로 잘 다잡는 뮤지션이 되겠다"고 다짐했다.
최근 유튜브 및 SNS에서는 '카더가든 라이브 망함'이라는 제목의 영상이 공개돼 화제가 됐다. 해당 영상에서 카더가든은 무대에서 불안한 음정과 호흡으로 라이브를 소화해 팬들의 아쉬움을 자아냈다.