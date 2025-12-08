앤 해서웨이, 신작' 마더 메리' 파격 비주얼에 '깜짝'…"정체성 혼란" 느낄만한 강렬한 스타일링

기사입력 2025-12-08 11:05


앤 해서웨이, 신작' 마더 메리' 파격 비주얼에 '깜짝'…"정체성 혼란"…

[스포츠조선 고재완 기자] 할리우드 배우 앤 해서웨이가 파격적인 스타일로 관객들의 눈을 사로잡을 예정이다.

최근 공개된 해서웨이의 신작 '마더 메리'의 예고편에서 해서웨이는 파격적인 헤어스타일과 메이크업으로 눈길을 끌었다.

금발에 검정색 브릿지 헤어스타일에 창백한 얼굴과 대비되는 짙은 레드컬러 립이 강렬한 비주얼을 선사한다.


앤 해서웨이, 신작' 마더 메리' 파격 비주얼에 '깜짝'…"정체성 혼란"…

앤 해서웨이, 신작' 마더 메리' 파격 비주얼에 '깜짝'…"정체성 혼란"…

앤 해서웨이, 신작' 마더 메리' 파격 비주얼에 '깜짝'…"정체성 혼란"…

앤 해서웨이, 신작' 마더 메리' 파격 비주얼에 '깜짝'…"정체성 혼란"…
데이비드 로워리 감독이 메가폰을 잡은 '마더 메리'는 심리스릴러물로 월드 투어를 앞둔 팝스타 메리(해서웨이)가 과거 절연했던 친구이자 패션 디자이너 샘(미카엘라 코엘)과 다시 만나면서 봉인돼 있던 감정·욕망·질투의 감정이 되살아나는 이야기를 다루고 있다. 내년 봄 개봉예정이다.

해서웨이는 최근 한 패션지와의 인터뷰에서 "'마더메리' 촬영 당시 2년 동안 매일 아침 8시부터 저녁 6시까지 댄스 트레이닝, 노래 레슨을 받으면서 정체성에 혼란을 느꼈다"고 고백한 바 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

2.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

5.

'암 투병' 박미선, 희끗해진 머리·야윈 얼굴에도 미소 "아픈 분들 힘내시길"

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

2.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

5.

'암 투병' 박미선, 희끗해진 머리·야윈 얼굴에도 미소 "아픈 분들 힘내시길"

스포츠 많이본뉴스
1.

'월드컵 죽음의 조' 일본 망했어요, 日 손흥민 2달째 실종 상태 '발목 부상 심각'...에이스 쿠보도 역대급 부진

2.

런던 방문 한국팬 '필수코스' 탄생! '역대급 헌사' 손흥민 벽화 디자인 나왔다, 거리에 "찰칵 쏘니" 등장..."모두들 가서 사진 찍을 것"

3.

포트4 자신감 미쳤다, 아직 본선 확정도 못했는데..."한국-멕시코? 2위 경쟁, 우리가 32강 후보"

4.

"이것이 바로 손흥민 효과!" 토트넘 재교체 수모 '5200만 파운드 스타'→'SON 후계자' 드디어 EPL 데뷔골 폭발

5.

승격 1등 공신인데 토사구팽? 'MVP' 거론되던 구니모토, 갑작스런 中 퇴출…대체 왜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.