[공식]박나래, 결국 방송 중단…'나혼산'·'홈즈'·'놀토' 어쩌나(전문)

최종수정 2025-12-08 13:04

[공식]박나래, 결국 방송 중단…'나혼산'·'홈즈'·'놀토' 어쩌나(전문…
박나래. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박나래가 매니저 갑질 의혹과 불법 의료 시술 논란 속에 방송 활동 중단을 공식 선언했다.

박나래는 8일 자신의 SNS를 통해 "지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사했다"며 "어제야 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이 오해와 불신들은 풀 수 있었지만 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.

이어 "웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다"며 활동 중단을 선언했다.

박나래는 "그동안 저를 믿고 응원해 주신 여러분들께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.

박나래는 전 매니저들의 갑질 의혹 제기와 불법 의료 시술 논란에 연달아 휩싸인 상태다. 지난 3일 전 매니저 2명은 서울서부지법에 부동산 가압류를 신청했고, 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 1억 원 상당의 손해배상 청구도 예고했다. 이에 박나래 측은 전 매니저들이 사실과 다른 주장으로 거액을 요구했다고 반박하며 지난 5일 공갈 혐의로 두 사람을 고소했다.

이와 관련
박나래 소속사는 스포츠조선에 "퇴사 후 두 직원이 회사 매출의 10% 상당 금액을 추가 요구했고, 시간이 지나며 요구액이 수억 원대로 늘어났다"고 주장했다.

그러나 박나래가 일명 '주사 이모' A씨로부터 병원 외 공간에서 불법 의료 시술을 받았다는 의혹도 불거졌다. A씨는 박나래의 자택, 차량, 해외 촬영장 등에서 링거, 항우울제 처방을 했다는 주장이 제기되며 논란이 커졌다.

박나래 소속사는 스포츠조선에 "해당 분은 의사로 알고 있다. 보통 의사라고 하면 의사로 알고, 면허증을 하나하나 확인하지는 않지 않느냐. 이와 관련된 보도된 후, 저희도 그 분과 연락을 하려고 하는데, 외국에 나가 계신지 연락이 안 되고 있다. 저희도 확인 중이다"라며 해명했다.


해당 논란이 터진 후 박나래가 고정 출연 중인 MBC 예능 '구해줘! 홈즈', '나 혼자 산다', tvN 예능 '놀라운 토요일' 등이 지난 4일, 5일, 6일에 편집 없이 정상 방송된 가운데, MBC 신규 예능 '나도신나'는 지난 5일 예정됐던 녹화 일정을 취소했다. 이밖에도 박나래는 MBC 신규 예능 '팜유트립', 디즈니+ 신규 예능 '운명전쟁49' 출연을 앞둔 상황에서, 돌연 활동 중단을 선언해 향후 프로그램 편성이나 편집에 어떤 영향이 미칠지 관심이 쏠린다.

다음은 박나래가 남긴 글 전문.

안녕하세요 개그우먼 박나래입니다

지난 11월초 가족처럼 지냈던 매니저 두분이 갑작스레 퇴사를 했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아, 서로 오해가 쌓이게 되었습니다.

여러 분들의 도움으로 어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었지만, 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있습니다.

저는 웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심하였습니다.

그 동안 저를 믿고 응원해주신 여러분들께 다시한번 머리 숙여 깊이 사과드립니다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서승만, 조진웅 두둔했다가 결국 사과.. “당시 기사 보고 충격과 배신감”

2.

송지은, 박위가 여자 문제? "속상해 눈물, 침대에서 꼴 보기 싫더라"

3.

[SC이슈] 박나래, 매니저 갈등 해소→방송 중단 선언 “동료들에게 민폐 못 끼쳐, 활동 멈춘다”

4.

'15억 손해·헬스장 폐업' 양치승, 주식·코인도 폭락 "손실 엄청나" ('막튜브')

5.

정준, '소년범 전과' 조진웅 감쌌다 "이미 죗값 치러, 은퇴할 때 아냐" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

서승만, 조진웅 두둔했다가 결국 사과.. “당시 기사 보고 충격과 배신감”

2.

송지은, 박위가 여자 문제? "속상해 눈물, 침대에서 꼴 보기 싫더라"

3.

[SC이슈] 박나래, 매니저 갈등 해소→방송 중단 선언 “동료들에게 민폐 못 끼쳐, 활동 멈춘다”

4.

'15억 손해·헬스장 폐업' 양치승, 주식·코인도 폭락 "손실 엄청나" ('막튜브')

5.

정준, '소년범 전과' 조진웅 감쌌다 "이미 죗값 치러, 은퇴할 때 아냐" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세-앤더슨-와이스 다 떠났다...ML 러브콜 2년 연속 패싱, 30억 에이스는 왕이 될 수 있을까

2.

17승 투수가 마이너 계약으로 ML 간다고? 말도 안된다 "협상 마무리 단계"

3.

손흥민 오기 전에 날벼락? 토트넘 초비상...BBC "국대 선수, 런던서 폭행 혐의로 체포"→EPL 발칵

4.

포수도 공이 무섭다고 했다…부상 때문에 4경기 등판에 그쳤는데, ML 진출 앞둔 이마이도, 다승왕 이토도 제치고 직구 1위[민창기의 일본야구]

5.

손흥민 절망, 좌절, 후회...새 사령탑 잘못 만났나 "실패한 감독, 절대로 우승 못해→SON으로도 충분하지 못해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.