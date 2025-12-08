[공식]박나래, 결국 방송 중단…'나혼산'·'홈즈'·'놀토' 어쩌나(전문…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박나래가 매니저 갑질 의혹과 불법 의료 시술 논란 속에 방송 활동 중단을 공식 선언했다.
박나래는 "그동안 저를 믿고 응원해 주신 여러분들께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.
그러나 박나래가 일명 '주사 이모' A씨로부터 병원 외 공간에서 불법 의료 시술을 받았다는 의혹도 불거졌다. A씨는 박나래의 자택, 차량, 해외 촬영장 등에서 링거, 항우울제 처방을 했다는 주장이 제기되며 논란이 커졌다.
박나래 소속사는 스포츠조선에 "해당 분은 의사로 알고 있다. 보통 의사라고 하면 의사로 알고, 면허증을 하나하나 확인하지는 않지 않느냐. 이와 관련된 보도된 후, 저희도 그 분과 연락을 하려고 하는데, 외국에 나가 계신지 연락이 안 되고 있다. 저희도 확인 중이다"라며 해명했다.
해당 논란이 터진 후 박나래가 고정 출연 중인 MBC 예능 '구해줘! 홈즈', '나 혼자 산다', tvN 예능 '놀라운 토요일' 등이 지난 4일, 5일, 6일에 편집 없이 정상 방송된 가운데, MBC 신규 예능 '나도신나'는 지난 5일 예정됐던 녹화 일정을 취소했다. 이밖에도 박나래는 MBC 신규 예능 '팜유트립', 디즈니+ 신규 예능 '운명전쟁49' 출연을 앞둔 상황에서, 돌연 활동 중단을 선언해 향후 프로그램 편성이나 편집에 어떤 영향이 미칠지 관심이 쏠린다.
다음은 박나래가 남긴 글 전문.
안녕하세요 개그우먼 박나래입니다
지난 11월초 가족처럼 지냈던 매니저 두분이 갑작스레 퇴사를 했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아, 서로 오해가 쌓이게 되었습니다.
여러 분들의 도움으로 어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었지만, 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있습니다.
저는 웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심하였습니다.
그 동안 저를 믿고 응원해주신 여러분들께 다시한번 머리 숙여 깊이 사과드립니다.
