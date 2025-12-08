송가인, '붕어빵 1개 1000원'에 충격 "강남이 물가 배려놔" ('송…

송가인, '붕어빵 1개 1000원'에 충격 "강남이 물가 배려놔" ('송가인')
[스포츠조선 이게은기자] 가수 송가인이 붕어빵 물가에 깜짝 놀랐다.
8일 '송가인' 채널에는 '겨울 먹방의 끝. 강남 주민 송가인의 '강남 3대 붕어빵'을 찾아서~ 클래식 팥붕 맛집부터 붕어빵계의 에르메스까지 | 가인로그여라'라는 영상이 게재됐다.
송가인은 "저는 붕어빵을 정말 좋아한다. 틀을 사서 집에서 만들어 먹을 정도로 좋아한다"라며 남다른 붕어빵 사랑을 드러냈다. 이어 "슈크림 붕어빵이 나오기 전에는 팥 붕어빵을 좋아했는데 요즘엔 슈크림을 먹는다"라며 '슈붕파(슈크림 붕어빵을 선호하는 사람)'라고 알렸다.
이어 "요즘 붕어빵 가격이 많이 올라서 비싸더라. 저는 옛날에 천원에 세 개를 사먹었다"라며 강남 길거리 한복판에 자리한 붕어빵 집을 찾았다.
특히 송가인은 붕어빵 1개 가격이 천원을 넘는 것에 깜짝 놀랐고 "물가가 이렇게 올랐다. 강남역 못 쓴다. 강남역이 물가를 다 배려놨다"라며 너스레를 떨었다.
이 붕어빵 집은 웨이팅 맛집답게 주문서를 작성해야 했다. 송가인은 제작진 몫까지 14500원어치 붕어빵을 샀다.
한편 송가인은 오늘(8일) 첫 방송하는 TV CHOSUN '미스트롯4' 마스터로 합류했다.
