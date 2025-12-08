[공식]이븐, 7인조서 5인조로 재편…"유승언·지윤서 원 소속사 복귀"(전문)

기사입력 2025-12-08 14:56


[공식]이븐, 7인조서 5인조로 재편…"유승언·지윤서 원 소속사 복귀"(…
이븐. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 이븐(EVNNE)이 멤버 재정비에 나선다. 프로젝트 형태로 결성된 7인조 보이그룹이 내년부터 5인 체제로 활동을 이어간다.

소속사 젤리피쉬엔터테인먼트는 8일 공식 입장을 통해 "

2026년부터 이븐은 케이타, 박한빈, 이정현, 문정현, 박지후 5인이 젤리피쉬와 전속계약을 체결하고 활동을 이어간다"며 "소속 아티스트로서 이븐의 활동을 전폭적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.

반면 유승언, 지윤서는 팀 계약을 종료하고 원 소속사로 복귀한다. 소속사는 "2023년 9월부터 2025년 12월까지 이븐의 멤버로 많은 사랑을 받았기에 아쉬움이 크다"며 "깊이 고민한 끝에 내린 결정을 존중하고, 앞으로 각자의 자리에서 멋진 활동을 이어가길 진심으로 응원한다"고 전했다.

이븐은 Mnet '보이즈 플래닛' 출신 멤버들로 구성돼 2023년 데뷔한 프로젝트 그룹이다. 박한빈, 이정현, 문정현, 박지후는 CJ ENM 산하 웨이크원, 유승언과 지윤서는 위에화엔터테인먼트, 케이타는 레인컴퍼니 소속으로 참여, 젤리피쉬엔터테인먼트의 위탁 매니지먼트를 받으며 7인 체제로 활동해 왔다.

다음은 젤리피쉬 입장 전문.

안녕하세요.

젤리피쉬 엔터테인먼트입니다.

항상 이븐(EVNNE)을 향해 큰 사랑과 응원을 보내주시는 엔브 여러분께 진심으로 감사드리며, 이븐의 향후 활동 계획과 관련하여 아래와 같이 안내 드립니다.


2026년부터 이븐은 케이타, 박한빈, 이정현, 문정현, 박지후 5인은 젤리피쉬와 전속계약을 체결하기로 합의했으며, 젤리피쉬는 소속 아티스트로서 이븐의 활동을 전폭적으로 지원할 예정입니다.

유승언, 지윤서와는 오랜 논의 끝에 팀 계약을 종료하고, 원 소속사로 복귀하는 것으로 결정하였습니다.

2023년 9월부터 2025년 12월까지 이븐의 일원으로 활약하며 많은 사랑을 받은 두 멤버였기에, 당사 또한 큰 아쉬움을 느끼고 있습니다. 하지만 깊은 고민 끝에 내린 두 멤버의 결정을 존중하며, 앞으로도 각자의 자리에서 멋진 활동 이어가길 진심으로 응원하겠습니다.

갑작스러운 소식으로 놀라셨을 엔브 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송하다는 말씀드리며, 7인으로 활동하는 이븐의 남은 시간 또한 많은 사랑과 아낌없는 응원 부탁드립니다.

당사는 계속해서 이븐의 활동을 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조진웅이 또..영화 감독+톱스타에 주먹질 “날 때린 그 사람”

2.

[SC이슈] 박나래, 매니저 갈등 해소→방송 중단 선언 “동료들에게 민폐 못 끼쳐, 활동 멈춘다”

3.

유병재, ♥이유정과 공개 열애 1년만 기쁜 소식.."연 매출 100억 회사 대표"

4.

박나래, 활동 중단한다 "매니저와 오해 풀었지만..민폐 끼칠 수 없어" [전문]

5.

'조세호 조폭 연루설' 폭로자, 돌연 SNS 글 삭제 "검찰·경찰이 내 신상 털어" [SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

조진웅이 또..영화 감독+톱스타에 주먹질 “날 때린 그 사람”

2.

[SC이슈] 박나래, 매니저 갈등 해소→방송 중단 선언 “동료들에게 민폐 못 끼쳐, 활동 멈춘다”

3.

유병재, ♥이유정과 공개 열애 1년만 기쁜 소식.."연 매출 100억 회사 대표"

4.

박나래, 활동 중단한다 "매니저와 오해 풀었지만..민폐 끼칠 수 없어" [전문]

5.

'조세호 조폭 연루설' 폭로자, 돌연 SNS 글 삭제 "검찰·경찰이 내 신상 털어" [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]경남, 새 사령탑에 배성재 전 충남아산 감독 '확정'

2.

대충격 트레이드 또 떴다! '1위 포수' 유망주를 팔다니 → 이 정도면 지옥행 인정. '157km 좌완' 얻었다

3.

목숨 걸고 지켜야 하는데 다저스가 눈독, 1년전 악몽 지우려는 NYY...벨린저 쟁탈전에 부자 구단들 총력전

4.

'역대 MLB 최강 방망이 2루수' 제프 켄트, 은퇴 17년 만에 'HOF(명예의 전당)' 입성. 본즈-클레멘스는 또 실패

5.

'FA 0입 → 태극마크 0명 → 상무 1명' 롯데의 혹독한 겨울…'폰와' 같은 원투펀치? 특급 외인만이 살길이다 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.