[공식]이븐, 7인조서 5인조로 재편…"유승언·지윤서 원 소속사 복귀"(…

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 이븐(EVNNE)이 멤버 재정비에 나선다. 프로젝트 형태로 결성된 7인조 보이그룹이 내년부터 5인 체제로 활동을 이어간다.
2026년부터 이븐은 케이타, 박한빈, 이정현, 문정현, 박지후 5인이 젤리피쉬와 전속계약을 체결하고 활동을 이어간다"며 "소속 아티스트로서 이븐의 활동을 전폭적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.
이븐은 Mnet '보이즈 플래닛' 출신 멤버들로 구성돼 2023년 데뷔한 프로젝트 그룹이다. 박한빈, 이정현, 문정현, 박지후는 CJ ENM 산하 웨이크원, 유승언과 지윤서는 위에화엔터테인먼트, 케이타는 레인컴퍼니 소속으로 참여, 젤리피쉬엔터테인먼트의 위탁 매니지먼트를 받으며 7인 체제로 활동해 왔다.
다음은 젤리피쉬 입장 전문.
젤리피쉬 엔터테인먼트입니다.
항상 이븐(EVNNE)을 향해 큰 사랑과 응원을 보내주시는 엔브 여러분께 진심으로 감사드리며, 이븐의 향후 활동 계획과 관련하여 아래와 같이 안내 드립니다.
2026년부터 이븐은 케이타, 박한빈, 이정현, 문정현, 박지후 5인은 젤리피쉬와 전속계약을 체결하기로 합의했으며, 젤리피쉬는 소속 아티스트로서 이븐의 활동을 전폭적으로 지원할 예정입니다.
유승언, 지윤서와는 오랜 논의 끝에 팀 계약을 종료하고, 원 소속사로 복귀하는 것으로 결정하였습니다.
2023년 9월부터 2025년 12월까지 이븐의 일원으로 활약하며 많은 사랑을 받은 두 멤버였기에, 당사 또한 큰 아쉬움을 느끼고 있습니다. 하지만 깊은 고민 끝에 내린 두 멤버의 결정을 존중하며, 앞으로도 각자의 자리에서 멋진 활동 이어가길 진심으로 응원하겠습니다.
갑작스러운 소식으로 놀라셨을 엔브 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송하다는 말씀드리며, 7인으로 활동하는 이븐의 남은 시간 또한 많은 사랑과 아낌없는 응원 부탁드립니다.
당사는 계속해서 이븐의 활동을 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com