LCK 어워드, 19일 서울 상암동 CJ ENM센터에서 개최

2025년에도 3개의 글로벌 국제대회를 모두 휩쓸며 세계 최고의 리그임을 입증한 LCK(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아)에서 최고의 성과를 거둔 팀과 선수들을 위한 시상식인 LCK 어워드(LCK AWARDS)가 오는 19일 서울시 상암동에 위치한 CJ ENM 센터에서 열린다.
올해 LCK 어워드는 젠지와 T1의 경쟁 구도로 진행될 것으로 보인다. 젠지는 2025년 리그 구조 개편을 통해 한 시즌에 하나의 챔피언이 탄생하는 방식으로 대회를 진행한 LCK에서 놀라운 경기력을 보여주면서 단일 시즌제 초대 챔피언에 올랐다. 정규 라운드에서 30경기를 치르는 동안 1패 밖에 당하지 않았고 플레이오프에서 한 차례 패배를 당했지만 최종 우승을 차지했다. 여기에다 지난 5월 캐나다 밴쿠버에서 열린 미드 시즌 인비테이셔널(MSI)에서 우승하면서 2연패를 달성했고, 바로 사우디아라비아로 건너가 이스포츠 월드컵까지 제패했으며 LoL 월드 챔피언십(롤드컵)에서는 4강에 이름을 올렸다.
T1은 LCK에서는 다소 부진했으나 LoL 이스포츠 최고 권위의 대회인 롤드컵에서 3연속 우승을 차지했다. LCK 정규 라운드를 3위로 마친 T1은 플레이오프 하위조 3라운드에서 젠지에게 패하면서 4번 시드 자격으로 월드 챔피언십에 출전했다. 플레이인부터 시작한 T1은 스위스 스테이지 1주 차에서 1승 2패로 주춤했으나 2연승을 거두면서 8강에 올라갔고 AL과 TES 등 LPL(중국)팀들을 연파한 뒤 결승전에서 KT 롤스터를 풀 세트 접전 끝에 꺾고 정상에 올랐다. T1은 LoL 이스포츠 역사상 처음으로 월드 챔피언십에서 '쓰리핏'을 달성하며 금자탑을 쌓아 올렸다.
