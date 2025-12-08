LCK 어워드, 19일 서울 상암동 CJ ENM센터에서 개최

기사입력 2025-12-08 16:50


LCK 어워드, 19일 서울 상암동 CJ ENM센터에서 개최



2025년에도 3개의 글로벌 국제대회를 모두 휩쓸며 세계 최고의 리그임을 입증한 LCK(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아)에서 최고의 성과를 거둔 팀과 선수들을 위한 시상식인 LCK 어워드(LCK AWARDS)가 오는 19일 서울시 상암동에 위치한 CJ ENM 센터에서 열린다.

이날 시상식에선 올해 최고의 성과를 거둔 한 명에게 주어지는 '올해의 선수'를 비롯해 '올해의 탑 선수', '올해의 정글 선수', '올해의 미드 선수', '올해의 바텀 선수', '올해의 서포터 선수' 등 각 포지션 별 올해의 선수가 발표된다. 또 정규 라운드가 마무리된 뒤 발표됐던 정규 라운드 MVP, ALL LCK 퍼스트 팀 시상과 함께 '올해의 감독', 생애 한 번 밖에 받을 수 없는 '루키 오브 더 이어'(신인왕) 수상자에 대해서도 시상을 진행한다. LCK를 후원하는 기업들이 직접 시상하는 다양한 특별상도 주어진다.

올해 LCK 어워드는 젠지와 T1의 경쟁 구도로 진행될 것으로 보인다. 젠지는 2025년 리그 구조 개편을 통해 한 시즌에 하나의 챔피언이 탄생하는 방식으로 대회를 진행한 LCK에서 놀라운 경기력을 보여주면서 단일 시즌제 초대 챔피언에 올랐다. 정규 라운드에서 30경기를 치르는 동안 1패 밖에 당하지 않았고 플레이오프에서 한 차례 패배를 당했지만 최종 우승을 차지했다. 여기에다 지난 5월 캐나다 밴쿠버에서 열린 미드 시즌 인비테이셔널(MSI)에서 우승하면서 2연패를 달성했고, 바로 사우디아라비아로 건너가 이스포츠 월드컵까지 제패했으며 LoL 월드 챔피언십(롤드컵)에서는 4강에 이름을 올렸다.

T1은 LCK에서는 다소 부진했으나 LoL 이스포츠 최고 권위의 대회인 롤드컵에서 3연속 우승을 차지했다. LCK 정규 라운드를 3위로 마친 T1은 플레이오프 하위조 3라운드에서 젠지에게 패하면서 4번 시드 자격으로 월드 챔피언십에 출전했다. 플레이인부터 시작한 T1은 스위스 스테이지 1주 차에서 1승 2패로 주춤했으나 2연승을 거두면서 8강에 올라갔고 AL과 TES 등 LPL(중국)팀들을 연파한 뒤 결승전에서 KT 롤스터를 풀 세트 접전 끝에 꺾고 정상에 올랐다. T1은 LoL 이스포츠 역사상 처음으로 월드 챔피언십에서 '쓰리핏'을 달성하며 금자탑을 쌓아 올렸다.

LCK는 올해에도 팬들과 함께 할 계획이다. 티켓은 LCK 공식 소셜 이벤트를 통해 획득할 수 있으며 이에 대한 자세한 내용은 추후 LCK 소셜 미디어 채널을 통해 안내될 예정이다. LCK 어워즈 현장은 유튜브 LCK 채널, SOOP, 네이버 이스포츠&게임 등 온라인 플랫폼을 통해 생중계 된다.

이정훈 LCK 사무총장은 "2025년 리그 방식 변경을 통해 경기력 향상과 팬 관심 증대라는 성과를 이뤄낸 LCK는 FST 초대 우승, MSI 2연패, 월드 챔피언십 4연패와 통산 10회 우승 등 국제 대회에서도 놀라운 업적을 달성했다. 치열한 경쟁을 치러낸 10개 팀과 아낌 없이 지원해준 후원사들, 뜨거운 성원을 보내준 팬 여러분들 모두 올 해 마지막 행사인 LCK를 축제처럼 즐기시길 바란다"라고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조진웅이 또..영화 감독+톱스타에 주먹질 “날 때린 그 사람”

2.

“조세호가 건달 데려와”..유병재 폭로 재조명

3.

'조세호 조폭 연루설' 폭로자, 돌연 SNS 글 삭제 "검찰·경찰이 내 신상 털어" [SC이슈]

4.

'58세 미혼' 이금희, "잠수이별이 최악"...연락 온 전남친에 분노 "거들떠도 안봐"

5.

[종합]핵심 멤버의 불명예 퇴장…박나래 활동 중단에 예능판도 흔들

연예 많이본뉴스
1.

조진웅이 또..영화 감독+톱스타에 주먹질 “날 때린 그 사람”

2.

“조세호가 건달 데려와”..유병재 폭로 재조명

3.

'조세호 조폭 연루설' 폭로자, 돌연 SNS 글 삭제 "검찰·경찰이 내 신상 털어" [SC이슈]

4.

'58세 미혼' 이금희, "잠수이별이 최악"...연락 온 전남친에 분노 "거들떠도 안봐"

5.

[종합]핵심 멤버의 불명예 퇴장…박나래 활동 중단에 예능판도 흔들

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 상당한 정신적 고통" 법원, '3억 갈취' 20대 임신 협박女 징역 4년 실형…공갈 미수 40대男 2년 선고

2.

'FA 0입 → 태극마크 0명 → 상무 1명' 롯데의 혹독한 겨울…'폰와' 같은 원투펀치? 특급 외인만이 살길이다 [SC포커스]

3.

"쿠시야" 김연경 애제자 인쿠시 아시아쿼터로 KOVO 입성. 정관장 위파위 대체 선수로 영입

4.

'잔류 당한' 울산 조현우 "ACLE 의기투합, 반드시 승리할 것"…日 마치다 원정서 2025년 최종전

5.

두산은 보상없이 MVP 잃고, 김재환은 욕만 먹고 적은 액수 계약. 싼값에 보상없이 거포 영입한 SSG만 위너였다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.