박수홍, '광고 17개' 찍은 13개월 딸 위해 '홈 키즈 카페' 오픈..."♥김다예가 만들어" ('행복해다홍')

기사입력 2025-12-08 19:40


[스포츠조선 정안지 기자] 박수홍과 김다예 부부가 딸을 위해 집에 '재이 키즈 카페'를 만들었다.

8일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "재이의 천만불짜리 애교♥ 홈 키즈카페 오픈해서 신나요"라면서 짧은 영상이 게재됐다.

이날 박수홍은 딸 재이 양을 품에 안은 채 "이곳은 '재이 키즈 카페'다. 엄마가 재이를 위해서 만든 재이가 요새 가장 좋아하는 놀이 공간"이라면서 재이 전용 볼풀을 소개했다.

볼풀에 들어간 재이 양은 양 손에 볼을 들고 환한 미소를 지어보였고, 이어 엄마에게 공을 주며 윙크를 하는 등 애교도 선보였다.


이를 본 아빠 박수홍은 "던지면서 애교를 부린다"며 딸의 모습에서 눈을 떼지 못한 채 행복한 미소를 지었다. 이어 최애 토끼 인형과 가장 좋아하는 놀이 공간인 볼풀에서 놀아서 행복한 재이 양.

'재이 키즈 카페' 다음 코스는 미끄럼틀이었다. 아빠의 도움을 받아 첫 미끄럼틀에 도전, 신난 재이 양의 얼굴에는 즐거움이 가득했다.

이 과정에서 폭풍성장 중인 재이 양은 클수록 엄마를 꼭 닮은 큰 눈망울 등을 자랑하며 인형 비주얼을 뽐내고 있어 시선을 집중시켰다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

