[SC이슈] “사짜 냄새 났다”…박나래 의혹에 기안84 과거 발언도 재조…

[스포츠조선 조민정 기자] 웹툰 작가이자 방송인 기안84의 과거 발언이 다시 조명되고 있다. 코미디언 박나래를 둘러싼 각종 의혹이 줄줄이 터져 나오면서 당시 영상에서 박나래의 인간관계를 걱정하던 기안84의 멘트가 뒤늦게 화제가 된 것이다.
해당 영상은 지난 8월 공개된 유튜브 채널 '나래식'의 한 회차. 박나래가 직접 기안84를 게스트로 초대해 일상과 인간관계 이야기를 나누던 장면에서 논란의 대목이 등장한다.
박나래가 "오빠도 그렇고 시언 오빠도 그렇고 나를 왜 그렇게 걱정하느냐"고 묻자 기안84는 "너는 사람을 자꾸 소개시켜준다. 다 좋은 분들이겠지만 나는 촉이 있다. 살짝 사짜 냄새가 나는 사람을 잘 맡는다"고 답했다. 이어 "그런 분들이 주변에 너무 많다"고 말하며 박나래 주변 인물들을 걱정하는 이유를 설명했다.
또한 그는 박나래의 과거 연애에 대해서도 "두 명 정도는 자세히 봤다. 인물 좋았던 전 남자친구도 처음엔 의심했다. '저 친구는 박나래의 재산을 노리는 거다'라고 시언이 형과 이야기했다"고 솔직하게 털어놨다. 해당 발언은 박나래가 최근 전 매니저로부터 피소되며 각종 논란이 불거진 직후 온라인에서 재공유되며 "기안84의 촉이 지금 보니 예리했다"는 반응을 낳고 있다.
박나래는 지난 3일 전 매니저 2인으로부터 부동산 가압류 신청과 함께 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등을 주장하는 법적 대응에 직면했다. 이어 5일에는 의료법 위반, 대중문화예술산업발전법 위반, 특수상해, 상해 등으로 형사 고발까지 더해지며 논란이 확산됐다.
특히 박나래 모친이 설립한 1인 기획사 '앤파크'가 대중문화예술기획업 등록 없이 운영됐다는 의혹, 그리고 모친이 논란 직후 전 매니저에게 1000만 원씩 송금했다는 사실이 추가 공개되며 여론은 더욱 악화됐다. 매니저 측은 해당 금액을 즉시 반송하며 항의 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.
불법 의료 논란에 대해 소속사 앤파크 측은 "의사 면허가 있는 의료인이 영양 수액을 처치한 것이며 불법 행위는 아니다"라고 해명했으나 비판 여론은 진정되지 않았다.
결국 박나래는 7일 활동 중단을 선언했다. 그는 "최근 전 매니저와 대면해 오해는 풀었지만 모든 것은 제 불찰이며 깊이 반성하고 있다"며 "모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하겠다"고 직접 밝혔다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com