나비, 은퇴한 ♥조성환 사업비 전액 지원 "축구교실 오픈, 투자금 회수 완료"(동상이몽)

기사입력 2025-12-09 00:25


[스포츠조선 김소희 기자] 가수 나비가 남편 조성환의 축구교실 설립 비용을 전액 지원한 사실이 공개됐다.

8일 방송된 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 데뷔 18년 차 감성 보컬 나비와 남편 조성환의 리얼한 일상이 처음으로 공개됐다.

이날 조성환은 축구선수를 은퇴한 후 3년째 축구교실을 운영하고 있다고 밝혔다. 그는 "축구교실을 오픈할 수 있었던 것도 아내가 모든 비용을 지원해 준 덕분"이라며 감사한 마음을 전했다.


이에 나비는 "남편이 워낙 성실하게 열심히 하는 모습을 알고 있었기에 제가 먼저 지원했다"고 밝혔다.

조성환은 "아내 덕분에 축구교실을 시작할 수 있었기 때문에, 조금이라도 빨리 보답하고자 축구교실 운영에 올인하고 있다. 낮과 밤을 가리지 않고 열심히 하고 있으며, 어떻게든 더 부흥시켜 우리 가정에도 도움이 되도록 하고 있다"고 덧붙였다.

MC 이지혜는 "미안한 마음 때문이겠구나. 결국 나비를 위해서 그런 거다"라며 감동을 전했고, 나비는 "투자한 금액은 이미 회수했으며, 지금도 남편이 축구교실을 잘 운영하고 있다"고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.