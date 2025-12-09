"나래가 한달에 얼마줘?"..박나래, 전남친에 4400만원 송금 의혹 속…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 박나래가 회사 명의 계좌로 전 남자친구에게 약 3억 원을 송금했다는 의혹이 제기되면서, 과거 박나래의 발언이 다시 주목받고 있다.
이에 대해 박나래 측은 "압박을 위한 고발 중 하나이며, 공갈로 고소한 상태"라며 해당 의혹을 부인했다.
이에 정형돈이 "'나래가 한 달에 얼마 줘?' 같은 말이냐"라고 묻자, 박나래는 "그 농담한 사람이 너무 많다"고 답했다. 그는 이어 "대놓고 '나래 생각보다 돈 별로 없어', '너한테 해줄 돈 없어'라고 말한 사람도 있었다. 처음엔 웃으면서 넘겼지만 자꾸 들으니 '이게 뭐지?' 싶더라"고 털어놨다.
한혜진도 지난 2022년 자신의 유튜브 채널에서 박나래의 연애사를 언급했다. 그는 "나래가 예전에 만나던 남자친구가 있었다. 하도 친하니까 같이 여러 번 모여서 밥도 먹고 다 같이 친하게 지냈다. 그런데 되게 현타가 온 순간이 있었다. 박나래 남자친구가 나한테 샤X 매장에 가서 나래 생일 선물을 살 건데 가방을 좀 골라달라는 거다. 너무 부러웠다. 그게 이미 한 2~3년 전일 이다"라고 말했다. 이에 박나래는 "괜찮았다"라며 선물을 잘 주는 전 남자친구를 떠올리며 아쉬워했다.
한혜진은 "나도 남자한테 백 한번 받아보자 나래야. 나는 평생을 못 받아봤다"라며 연애비법을 물었고 박나래는 "나는 그 전에 돈 사고가 많았다. 안 갚은 XX들이 많다"라고 과거의 상처를 털어놨다. 그러면서 "언니는 능력이 되니까 다 사지 않나. 그래 가지고 그 괜찮은 남자 처음 보여준 날 언니가 술 취해가지고 걔한테 뭐라고 했냐. '나래 내가 아끼는 동생이거든? 너 나래 생각보다 돈 없다'고 했다"고 털어놨다.
한편 9일 서울 강남경찰서는 전날인 8일 특수상해, 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 박나래를 입건했다. 경찰은 곧 고소인 조사 등 본격적인 수사에 나설 방침이다.