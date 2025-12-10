이민정, 이효리와 기싸움 할 뻔 "소주 광고 라이벌, 술집서 주문 배틀하…

이민정, 이효리와 기싸움 할 뻔 "소주 광고 라이벌, 술집서 주문 배틀하다 만나"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이민정이 이효리와 광고 라이벌로 만났던 일화를 밝혔다.

9일 이민정의 유튜브 채널에서는 '대학시절 유일하게 남은 연예인 친구 제성이와 추억여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이민정은 성균관대 연기예술학과 동기인 황제성과 만나 오랜만에 모교를 찾았다. 학교 다닐 때 자주 가던 매점에 간 두 사람. 두 사람은 사장님도 그대로 기억하고 있었다.

제작진은 황제성에게 당시 이민정의 인기가 어느 정도인지 물었고 황제성은 "난리였다. 남자애들 수군거리는 걸 진짜 들었다. 그래서 난 데뷔한 줄 알았다. (다들) '이민정이다. 이민정이다' 다 알더라"라고 밝혔다.

두 사람은 연기예술학과 1기 출신이다. 제작진은 "아무래도 예술학과니까 군기 같은 건 만드셨냐"고 물었고 이민정은 "우리가 뭘 안다고 밑에 뭐 어떻게 잡냐. 우리가 정하는 게 철칙이라 했는데 나는 당시에도 약간 너무 잡는 건 아닌 거 같다는 주의였지만 연극 같은 거나 공연을 할 때는 어느 정도의 구체적인 규율이나 이런 걸 정해놔야 했다. 그런 걸 정하려고 우리가 노력을 많이 하고 우리끼리 얘기하다가도 싸운 거 같다. 그리고 자기가 깨닫지 않는 이상은 안 된다 생각했다"고 밝혔다. 이에 황제성은 "그때도 누나는 이렇게 얘기했다. 자기들이 알아서 하게 하고 충고, 조언 정도만 하자고 했다"고 밝혔다.


제작진은 "그 뒤에 군기를 몸소 체험한 분이 있다"고 말했고 이민정은 같은 과 후배인 촬영 감독을 알아봤다. 촬영 감독은 "선배님들 만날 때마다 복명복창으로 인사했다"고 말했고 황제성은 "그건 좋다고 생각한다. 돈 드는 것도 아니고 상관 없지 않냐"고 말했다.

이민정 역시 "나도 사실 인사는 어리거나 후배면 하는 게 맞다고 생각한다. 후배가 안 한다고 '쟤 뭐야' 이러진 않지만"이라며 과거 일화를 떠올렸다.

이민정은 "예전에 대학교 졸업하자마자 음식점에 갔는데 내가 A소주 광고를 할 때였다. 여기저기서 'A소주 주세요', 'B소주 주세요' 하는데 내 친구들이 너무 크게 'B소주 말고 A소주 주세요' 했다. 그랬는데 딱 봤더니 저쪽 편에 이효리 언니가 앉아있더라"라고 밝혔다. 당시 이효리는 B 소주 모델이었다.


이민정은 "직속 연기자 선배는 아니어도 나보다 언니고 선배지 않냐. 가서 '안녕하세요. 저 배우 이민정입니다' 했는데 나중에 이효리 언니의 친구인 아는 기자 분이 '저 친구 되게 당당하고 예의바르고 좋다'는 한 얘기를 듣고 이제 내가 먼저 가서 인사를 했다. 나를 모를지언정 그렇게 인사하는 게 좋은 거 같다"고 밝혔다.

이에 황제성은 "나는 몸싸움 난 거 기대하고 있었다. 둘이 멱살잡이라도 했으면 했다"고 실망했고 이민정은 "내가 얼마나 팬인데 멱살을 잡냐"고 깜짝 놀랐다.

