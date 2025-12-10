카로스타악기앙상블 108회 정기연주회 '크리스마스 이야기'

국내를 대표하는 카로스 타악기 앙상블이 오는 12월 14일 제108회 정기연주회 크리스마스 이야기를 통해 한 해를 마무리하는 특별한 무대를 선보인다. 이번 공연은 호른 연주자 김정기와 타악기 연주자 다비드 크리스토퍼 판츨(David Christopher Panzl)의 협연과 함께, 고전에서 현대에 이르는 폭넓은 프로그램으로 구성되어 있다.
이번 무대는 조르주 비제의 카르멘 모음곡으로 막을 올리며 시작된다. 셰드린의 독창적인 편곡을 통해 원작의 오페라적 긴장감이 타악기 중심의 리듬과 음향으로 재탄생하여, 카로스 타악기 앙상블의 탁월한 표현력이 극대화된다. 이어 영국 작곡가 G. Vinter의 Hunters Moon, 오스트리아 타악기 작곡가 R. Sanderl의 Schnabel이 연주되며 관객들에게 다채로운 음색의 향연을 선사한다.
2부에서는 모데스트 무소르그스키의 대표작 전람회의 그림이 라벨의 관현악 편곡 버전으로 새롭게 재해석된다. 타악기의 다층적 리듬과 색채가 결합된 이 작품은 원곡의 회화적 상상력을 현대적인 사운드로 확장시켰으며 카로스 타악기 앙상블만의 독창적인 음향을 느낄 수 있다. 마지막 무대는 영화 캐리비안의 해적의 테마와, 카로스 타악기앙상블이 직접 편곡한 Christmas Story of Karos 2025 로 장식되어 크리스마스의 따뜻한 감동과 환희를 관객들에게 전할 예정이다.
특별히 이번 공연에는 한국의 호른 연주자 김정기와 오스트리아 출신의 타악기 연주자 다비드 크리스토퍼 판츨 (David Christopher Panzl)이 협연자로 참여한다.
호른 연주자 김정기는 원주시립교향악단 수석 역임 후 현재 이화여자대학교 부교수(2022~)로 활동하고 있으며, 다비드 크리스토퍼 판츨은 빈 음악예술대학교(MDW) 타악기 수석 강사로 후학을 양성하며 전문 연주자로 활동하고 있다. 그들의 폭발적인 에너지와 섬세한 사운드 감각은 이번 무대에서 카로스 타악기 앙상블과 만나 새로운 예술적 시너지를 만들어낼 것으로 기대된다.
본 공연은 R석 7만원 S석 5만원 A석 3만원으로 NOL티켓과 YES24에서 구매 가능하다.