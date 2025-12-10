'첫번째 남자' 함은정 "♥김병우 감독, 같이 보약 먹기로…체력 걱정해"

10일 서울 상암동 MBC 골든마우스에서 열린 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'의 제작발표회. 함은정이 포토타임을 갖고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.10/
[스포츠조선 정빛 기자] 함은정이 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'와 관련 남편 김병우 감독의 조언을 전했다.
함은정은 10일 서울 마포 상암 MBC 사옥에서 열린 '첫 번째 남자' 제작발표회에서 "남편이 체력 관리를 걱정하더라"며 "같이 보약 지어 먹기로 했다"라고 했다.
'첫 번째 남자'(극본 허현주 안진영, 연출 강태흠)는 복수를 위해 다른 사람의 삶을 살게 된 여자와 욕망을 위해 다른 사람의 삶을 빼앗은 여자의 치명적 대결을 그린 드라마다.
'두 번째 남편', '세 번째 결혼' 등을 통해 속도감 넘치는 필력과 높은 몰입도로 '일일극의 대가'임을 입증한 서현주 작가와 희로애락이 살아있는 감각적인 연출을 선보여 온 강태흠 PD가 의기투합해, 한 번 보면 빠져나올 수 없는 강력한 중독성을 가진 웰메이드 드라마의 탄생을 기대하게 한다.
함은정은 이번 작품을 통해 데뷔 이래 가장 파격적인 연기 변신인 1인 2역에 도전한다. 극 중 쌍둥이 자매인 오장미와 마서린을 동시에 연기하는 것. 쌍둥이 언니 오장미는 나이보다 어른스럽고 따뜻하며, 불의를 보면 참지 못하는 정의로움에 다부진 생활력까지 갖춘 인물. 반면 쌍둥이 동생 마서린은 드림그룹 회장의 유일한 손녀딸로 세상 무서울 것 없는 안하무인 트러블메이커다.
특히 결혼 후 첫 작품이라는 점이 관심사다. 함은정은 지난달 30일 영화 '더 테러 라이브'(2013) '전지적 독자 시점'(2024) 등을 연출한 김병우 감독과 서울의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올렸다.
함은정은 "리딩 때부터 윤선우와 호흡이 잘 맞다고 생각했다. 그래서 결혼이라는 큰 키워드가 생각 안 날 정도로, 윤선우 씨 덕분에 집중할 수 있었다. 그리고 둘 다 결혼이라는 경사를 맞았으니, 시청률이나 이런 게 작품에도 좋게 영향이 가지 않을까 싶다"며 웃었다.
배우자 김병우 감독의 응원도 전했다. 함은정은 "각자 일 얘기는 잘 하지 않는다. 그래도 이번에 일일드라마를 연달아 하다 보니, 체력 관리를 걱정해 주더라. 같이 보약을 지어 먹기로 했다"라고 털어놨다.
MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'는 '태양을 삼킨 여자' 후속으로 오는 12월 15일(월)에 첫 방송된다.