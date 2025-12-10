[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" …

10일 서울 마포 상암 MBC 사옥에서 MBC 새 일일 드라마 '첫 번째 남자' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 배우 함은정, 오현경, 윤선우, 박건일, 김민설, 정찬, 강태흠 PD가 참석했다.
'첫 번째 남자'(극본 서현주 안진영, 연출 강태흠)는 복수를 위해 다른 사람의 삶을 살게 된 여자와 욕망을 위해 다른 사람의 삶을 빼앗은 여자의 치명적 대결을 그린 드라마다.
'두 번째 남편', '세 번째 결혼' 등을 통해 속도감 넘치는 필력과 높은 몰입도로 '일일극의 대가'임을 입증한 서현주 작가와 희로애락이 살아있는 감각적인 연출을 선보여 온 강태흠 PD가 의기투합, 한 번 보면 빠져나올 수 없는 강력한 중독성을 가진 웰메이드 드라마의 탄생을 기대하게 한다.
강 PD는 "욕망에 가득한 한 여자가 욕망을 쟁취하려고 다른 여자의 세상을 무너뜨린다. 무너진 여자가 복수를 위해 다른 삶을 살려고 결심하고 복수를 향해 나아간다"라며 "제목이 '첫 번째 남자'인데 '첫 번째 사랑'이라고도 할 수 있다. 첫 번째 사랑으로 어떤 위기라도 이겨낼 수 있다는 메시지를 주고 싶다"고 소개했다.
이어 서 작가와 만난 것에 "제가 행운이 좋게 '두 번째 남편'과 '세 번째 결혼' 조연출을 했었다. 이번에도 운이 좋게도 작가님과 함께 '첫 번째 남자'로 등단하게 됐다. 작가님의 장점을 잘 알아서 좋았다"라고 소감을 밝혔다.
또 "일일드라마에서 1인 2역을 다루지 않았던 것 같은데, 그거 자체가 차별점인 것 같다. 비주얼도 자신있다. 촬영이나 세트장도 기존 일일드라마보다 퀄리티 있게 신경썼다"라며 다른 일일드라마와의 차별점을 짚었다.
10일 서울 상암동 MBC 골든마우스에서 열린 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'의 제작발표회. 함은정이 포토타임을 갖고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.10/
무엇보다 함은정과 윤선우가 결혼 후 첫 복귀작을 '첫 번째 남자'으로 함께 하며 첫 로맨스 호흡을 맞춘다는 점에서 시청자들의 시선을 모은다. 실제 부부의 일상을 지낸 두 사람이 드라마 속에서 다시 '첫 번째 사랑'의 서사를 쓰는 셈.
먼저 함은정은 이번 작품을 통해 데뷔 이래 가장 파격적인 연기 변신인 1인 2역에 도전한다. 극 중 쌍둥이 자매인 오장미와 마서린을 동시에 연기하는 것. 쌍둥이 언니 오장미는 나이보다 어른스럽고 따뜻하며, 불의를 보면 참지 못하는 정의로움에 다부진 생활력까지 갖춘 인물. 반면 쌍둥이 동생 마서린은 드림그룹 회장의 유일한 손녀딸로 세상 무서울 것 없는 안하무인 트러블메이커다.
함은정은 "오장미는 쾌활하고 듬직한 딸이자, 옆에 있는 윤선우 씨와 로맨스를 그린다. 동시에 안하무인 딸 마서린 역할도 한다"며 자신의 1인 2역 캐릭터를 소개했다.
이어 "1인 2역은 처음이라, 어떻게 하면 잘 할 수 있을까라는 부담이 있었다. PD님, 작가님 덕분에 순조롭게 할 수 있었다. 비주얼적인 면으로 다르게 보여주려고 했고, 목소리 톤이나 감정 톤을 다르게 접근하려고 했다"고 설명했다.
10일 서울 상암동 MBC 골든마우스에서 열린 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'의 제작발표회. 함은정이 포토타임을 갖고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.10/
특히 결혼 후 첫 작품이라는 점이 관심사다. 함은정은 지난달 30일 영화 '더 테러 라이브'(2013) '전지적 독자 시점'(2024) 등을 연출한 김병우 감독과 서울의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올렸다.
함은정은 "리딩 때부터 윤선우 씨와 호흡이 잘 맞다고 생각했다. 그래서 결혼이라는 큰 키워드가 생각 안 날 정도로, 윤선우 씨 덕분에 집중할 수 있었다. 그리고 둘 다 결혼이라는 경사를 맞았으니, 시청률이나 이런 게 작품에도 좋은 쪽으로 영향이 가지 않을까 싶다"며 웃었다.
배우자 김병우 감독의 응원도 전했다. 함은정은 "각자 일 얘기는 잘 하지 않는다. 그래도 제가 이번에 일일드라마를 연달아 하다 보니, 체력 관리를 걱정해 주더라. 같이 보약을 지어 먹기로 했다"라고 털어놨다.
10일 서울 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'의 제작발표회. 윤선우가 포토타임을 갖고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.10/
윤선우는 유쾌하고 따뜻한 변호사 강백호 역을 맡았다. 훤칠한 외모와 다정한 성격으로 모두에게 인기가 많은 그는 어려운 이웃이나 불쌍한 사람들을 보면 그냥 지나치지 못하는 넘치는 정의감을 지녔다.
윤선우도 결혼 후 첫 복귀작이다. 윤선우는 지난 10월 배우 김가은과 웨딩마치를 울렸다. 특히 두 사람은 2015년 방송된 KBS2 드라마 '일편단심 민들레'로 인연을 맺어, 약 10년간 열애한 끝에 결혼이라는 사랑의 결실을 맺었다.
먼저 함은정과 함께 결혼 후 첫 복귀작이라는 점에 "공교롭게도 둘 다 결혼을 하게 됐다. 놀랍기도 한데, 이걸 좋은 기회로 삼아서, 같이 좋은 시너지를 낼 수 있게끔 노력하고 있다. 현장에서만큼은, 저희가 애틋하게 좋아하면서 사랑하는 연기를 하려고 한다"고 밝혔다.
아내 김가은의 반응에 대해서는 "저희는 따로 작품 얘기를 서로 안 한다. 각자 알아서 준비한다. 대신 제가 일일드라마라, 촬영 시간이 길고 나가 있는 시간이 많다. (김가은이) 안에서 내조를 많이 해주려고 노력한다"고 덧붙였다.
10일 서울 상암동 MBC 골든마우스에서 열린 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'의 제작발표회. 오현경이 포토타임을 갖고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.10/
오현경은 극 중 악의 화신 채화영 역을 맡아 압도적인 존재감을 선사한다. 전직 톱스타 출신인 채화영은 화려하고 엘레강스한 아름다움의 결정체다. 하지만 그 내면은 드림그룹을 장악하겠다는 거대한 야망으로 가득 차 있다. 자신의 목적을 위해서라면 지옥 불에도 거침없이 뛰어드는 무서운 인물로, 우아한 미소 뒤에 서늘한 칼을 숨기고 있다.
오현경은 "채화영이 배우 활동한 인물이다. 대사 중에서 '나는 늘 도마 위의 생선처럼 선택을 당하는데, 선택하는 삶을 살고 싶다'고 한다. 그게 올바른 방식이었으면 좋았겠지만, 야망이 잘못된 것 같다. 그래서 단추가 계속 잘 못 끼워지는 것 같더라. 그래도 그런 빌런 안에서 여러 아픔을 표현하고 싶었다"라고 말했다.
10일 서울 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'의 제작발표회. 박건일이 포토타임을 갖고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.10/
강백호의 형이자 레스토랑 헤드셰프인 강준호 역으로 나서는 박건일은 "요리를 대하는 내면을 닮고자 유명 셰프들을 참고했다"고 고백했다. 김민설은 드림호텔의 직원이자 야망의 화신인 진홍주 역을 맡았다. '솔로지옥'으로 인지도를 쌓은 후, 드라마 주연작으로 돌아와 눈길을 끈다. 김민설은 "저는 매 순간 노력을 열심히 했다. '솔로지옥'도 그랬고, 이번에도 선배님들과 호흡을 맞추면서 최선을 다했다. 저도 많이 배우고 있기 때문에, 그게 비슷한 점인 것 같다"라며 고개를 끄덕였다.
정찬은 백호와 준호의 아빠 강남봉 역을, 이재황은 화영의 심복인 이강혁 역을 연기한다. 정찬은 "재황 씨 빼고는 다 초면인 배우들이다. 다 인성이 좋아서 편하게 했다. 앞으로 남은 시간도 즐거울 것 같다"라고 했고, 이재황은 "5년 만의 복귀다. MBC는 7년 만이다. 새로운 악역 도전이기도 하고, 드라마가 잘 됐으면 한다"라고 소망했다.
10일 서울 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'의 제작발표회. 김민설이 포토타임을 갖고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.10/
10일 서울 상암동 MBC 골든마우스에서 열린 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'의 제작발표회. 정찬이 포토타임을 갖고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.10/
10일 서울 상암동 MBC 골든마우스에서 열린 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'의 제작발표회. 이재황이 포토타임을 갖고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.10/
끝으로 '첫 번째 남자'로 등단한 강 PD, 결혼 후 첫 복귀작인 함은정, 윤선우 등 모두 '처음'이라는 의미의 경사를 맞은 만큼, '첫 번째 남자'로 이루고 싶은 '첫 번째 경사'에 대해 언급했다.
함은정은 "결혼하고 나서 첫 작품이라 첫 번째 남자가 윤선우 씨가 됐다. 박건일 씨도 마찬가지고. '첫 번째 남자'의 첫 번째 경사가 시청자들의 희로애락이 됐으면 한다"고 했고, 윤선우는 "시청률이 10%가 넘으면 경사가 될 것 같다. 국장님이 10% 넘으면 해외로 보내주신다고 했다"고 소망했다.
박건일은 "연말이다. 2026년 포문을 여는 MBC 최고의 드라마가 되겠다"라고 했고, 김민설은 "이 작품이 첫 주연이기도 하고, 첫 제작발표회이기도 해서 너무 떨린다. 이 작품을 같이 하게 된 것만으로 큰 경사다. 배우 김민설이라는 이름으로 눈도장 받고 싶다. 그러면 충분한 경사가 될 것 같다"고 털어놨다.
오현경은 "어려운 시기에 배우들도 역시 어려움을 겪고 있다. 그럼에도 불구하고 좋은 드라마에 캐스팅돼서 일을 하게 됐다. 제 나이 되면 나태해질 수 있는데, 굉장한 도전을 했다. 이게 저의 경사인 것 같다. 제 스스로에게 경사라 생각한다"고 말했다.
MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'는 '태양을 삼킨 여자' 후속으로 오는 12월 15일(월)에 첫 방송된다.