박수홍 딸, 광고만 17개 찍더니…'70억 집' 아기 방도 으리으리 "도…

기사입력 2025-12-11 07:49


[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박수홍 부부의 딸 재이 양의 으리으리한 방이 공개됐다.

10일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에서는 '재이 할아버지 오셨다! 14개월 아기 육아 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

평소 박수홍 부부를 살뜰히 챙겨주며 재이의 할아버지를 자처한 이용식은 가족들과 함께 박수홍 부부의 집을 찾아왔다. 재이 역시 할아버지 이용식을 바로 알아보고 품에 안겼다.

스케줄 탓 재이 돌잔치에 참석하지 못한 이용식은 영상편지를 보내며 미안해했다고. 이에 박수홍은 그때 못한 식사 대접을 위해 집으로 초대했다.


역시 아기를 키우는 이용식 가족은 박수홍 부부와 육아 얘기로 공통점을 찾았다. 육아 선배인 박수홍은 "떡뻥이 엄마 아빠 할아버지를 유일하게 인간다운 생활을 할 수 있게 도와주는 거다. 기어다니면 감당이 안 되는데 그걸 쥐어주면 그슌 차 한잔, 밥 한숟갈 먹을 수 있다"고 선배의 노하우를 전하기도 했다.

제철 음식들로 식사를 즐긴 후 이용식 가족은 재이 방을 구경했다. 핑크빛으로 꾸며진 방 한 켠에는 재이를 위한 책들이 가득했다. 이에 이용식은 "여기가 도서관이지 무슨 방이냐"고 깜짝 놀랐다.

박수홍 김다예 부부는 재이에게 작아진 신발, 옷, 턱받이 등을 나눠줬다. 이를 눈치 챈 재이는 신발을 사수하기 위해 발을 오므려 웃음을 안겼다

아낌없이 주려는 김다예에 원혁은 "이제 그만 주셔도 된다"고 했지만 이수민은 "가만 있어"라고 말해 웃음을 안겼다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

