"지금까지 FC서울의 제시 린가드였습니다" 굿바이 골과 함께 떠나는 린가…

린가드의 고별전으로 온통 관심이 린가드에게 쏠린 경기, 멜버른이 먼저 포문을 열었다. 7분 공격수 카푸토가 페널티 지역 가운데 지점에서 쏜 오른발 발리슛이 골문 왼쪽을 벗어났다.
서울도 반격에 나섰다. 12분 페널티 아크 부근에서 정승원의 패스를 받은 김진수가 골문 좌측 구석을 노리고 찬 왼발 감아차기 슛이 골대를 빗겨갔다. 15분과 30분 서울의 황도윤과 최준이 상대팀 선수의 공이 빠져나간 후 태클을 가해 연속해서 경고를 받았다.
서울의 '전반 트라우마'가 스멀스멀 피어오르던 전반 31분, 서울이 '깜짝 선제골'을 넣었다. 우측 라인을 타고 오버래핑에 나선 최준이 페널티 지역 안으로 침투하는 린가드의 위치를 확인한 후 과감하게 크로스를 시도했다. 회전이 걸린 공은 최종 수비수를 모두 지나 린가드 발 앞에 정확히 '배달'됐고, 린가드는 몸을 날린 골키퍼의 반대 방향인 우측 구석으로 침착하게 공을 밀어넣었다. 시즌 13호골.
전반은 서울이 1-0으로 앞선 채 마쳤다.
후반 1분, 멜버른 라사니가 박성훈을 향한 반칙으로 퇴장을 당했다. 공중에 뜬 공을 걷어내려다 박성훈을 가격했다는 판정이었다. 하지만 주심은 비디오판독시스템(VAR) 온 필드 리뷰를 진행한 끝에 퇴장을 경고로 정정했다.
후반 4분 황도윤의 박스 밖 오른발 슛은 골대를 벗어났다. 정승원이 수비 뒷공간을 향한 후방 롱패스를 받아 골키퍼와 일대일 찬스를 맞는가 싶었지만, 컨트롤 조절에 실패하며 찬스를 날렸다. 후반 13분 루카스 실바가 빠지고 안데르손이 투입됐다.
