[현장라인업]"굿바이 린가드" 서울 고별경기서 선발 출격 '굿바이 골' 장전…루카스·정승원과 호흡

기사입력 2025-12-10 18:08


사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

[상암=스포츠조선 윤진만 기자]'GOOD BYE 제시!'

제시 린가드(FC서울)가 '린가드 고별식'에 선발 출격한다. 10일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 열린 멜버른 시티(호주)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 6차전 홈 경기에서 공격수로 선발출전했다.

김기동 서울 감독은 멜버른전을 한 시간 앞두고 선발 명단을 공개했다. 천성훈이 원톱으로 나서고 린가드, 루카스, 정승원이 공격 2선을 맡는다. 이승모 황도윤이 중원을 꾸리고, 박수일 박성훈 야잔, 김진수가 포백을 구성한다. 최철원이 골문을 지킨다,

서울은 2승2무1패 승점 8로 리그 스테이지 4위를 달린다. 이날 승리시 16강 진출의 유리한 고지를 점한다.

린가드는 지난 5일 서울 퇴단을 발표했다. 잉글랜드 명문 맨유 출신으로 웨스트햄, 노팅엄 포레스트를 거쳐 2024년 2월 서울에 깜짝 입단한 린가드는 구단과 협의 끝에 1년 연장 옵션을 발동하지 않기로 했다. 구단은 린가드의 새로운 도전을 응원한다고 밝혔다.

린가드는 2년간 컵대회 포함 66경기를 치러 18골을 넣었다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

