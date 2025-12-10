[오피셜]'요미우리 출신' 150km 우완 투수가 한국에 왔다 'NC 아…

[오피셜]'요미우리 출신' 150km 우완 투수가 한국에 왔다 'NC 아시아쿼터 계약'

최종수정 2025-12-10 17:06

토다 나츠키. 사진=NC 다이노스

[스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스가 요미우리 자이언츠 출신 아시아 쿼터 투수를 전격 영입했다.

NC 구단은 10일 아시아쿼터로 투수 토다 나츠키(2000년생, 등록명 토다)와 총액 13만 달러(계약금 2만 달러, 연봉 10만 달러, 옵션 1만 달러)계약했다.

일본 아이치현 다카하마 출신인 토다는 신장 1m70, 체중 75kg의 신체 조건을 갖춘 오른손 투수다. 직구 최고 150km(평균 145km)과 투심, 포크볼, 슬라이더, 커브, 커터를 던진다. 안정된 제구력과 다양한 구종이 장점이다.

토다는 2021년 일본프로야구(NPB) 요미우리 자이언츠에 지명받아 프로생활을 시작했다. NPB 3시즌 19경기, 27.2이닝, 1승 1패 5.53의 평균자책점을 기록했다.

2025시즌에는 NPB 2군 리그인 이스턴리그 요미우리 자이언츠 소속으로 35경기(7선발) 81⅔ 이닝, 4승 4패, 평균자책점 2.42, 73탈삼진, 14볼넷을 기록했다.

임선남 NC 단장은 "토다는 구단이 꾸준히 관찰해온 선수다. 선발, 불펜 등 다양한 보직을 소화할 수 있다. 안정된 제구력을 바탕으로 탈삼진 능력을 갖춘 선수다. 10월 말 창원에서 1차례 테스트도 진행했다. 눈으로 직접 토다 선수의 모습을 확인했고 논의를 거쳐 토다 선수를 선택하게 되었다. 토다 선수가 다양한 역할로 투수진에 큰 힘이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.

토다는 미국 애리조나 캠프에서 선수단과 합류할 예정이다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

