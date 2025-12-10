새롭게 올라온 '의미심장' 사진…'조폭 연루설' 조세호 추가 폭로 없다고…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 조세호의 조직폭력배 연루설을 제기한 폭로자 A씨가 의미심장한 사진과 함께 최근 입장을 재차 밝혔다.
A씨는 "응원과 비판 모두 겸허히 받아들이지만, 제가 밝히고자 했던 목적은 처음부터 끝까지 단 하나였습. 바로 불법도박 문제와 그로 인한 피해를 알리고 바로잡고자 하는 것"이라고 강조했다.
또 특정인을 향한 악의적 공격이 아니라는 점을 분명히 했다. A씨는 "저는 특정 개인을 음해하거나 공격하기 위해 움직인 것이 아닙니다. 다만, 문제가 있다면 검증되고 밝혀져야 한다는 원칙 아래 행동해 왔다"라고 전했다.
이어 추가 폭로 중단을 선언하면서도 조건을 달았다. A씨는 "저는 앞으로 불필요한 추가 폭로나 조세호씨 발언은 하지 않을 것"이라며 "다만, 제가 제기한 내용과 관련해 사실과 다른 주장이 반복되거나 일방적인 법적 대응만을 언급한다면, 저는 언제든지 증빙 가능한 사실에 근거해 대응할 것"이라고 덧붙였다.
마지막으로 "거창 지역에서 활동하는 조직과 그 중심 인물로 지목되는 최이동과 관련한 사안만큼은, 끝까지 사실을 밝히기 위해 대응할 것임을 알린다"라며 끝을 맺었다.
그러면서도 조세호는 "최근의 일로 많은 분들께 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다"라며 "대중 앞에 서는 사람으로서 주변 인간관계에 더욱 신중했어야 했는데 성숙하게 대처하지 못했다"라는 사과문을 게재하고, 고정 출연 중이던 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS2 '1박 2일'에서 하차했다.
다만 제기된 해당 의혹에 대해 "사실이 아니다"라며 "사진 속 모습 자체로 실망을 드린 점은 알고 있지만, 사실이 아닌 부분은 필요한 절차를 통해 바로잡을 계획"이라고 강조하기도 했다.
또 "그간 제보와 자료를 보관해왔다. 향후 법적 절차가 진행된다면 필요한 범위 내에서 검토될 것"이라며 "조세호 씨의 태도와 책임지려는 모습을 보고 앞으로 관련 자료들을 외부로 공유하지 않고 개인적으로만 보관할 예정"이라며 사실상 추가 폭로 중단을 공식화했다. 그러나 하루 뒤인 10일 또 다른 게시물을 올려 자신의 입장을 명확히 한 것으로 보이면서도, 의미심장한 사진을 함께 공개해 주목된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com