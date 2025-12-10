손흥민이랑 어쩜 이렇게 다르나, 살라 진짜 미치기 시작했다...레전드 대…

영국 팀토크는 9일(한국시각) '살라 측은 리버풀과 계약을 상호 해지하는 방안을 요청할 준비를 하고 있으며, 빠르면 1월에도 가능하다는 점에서 그의 측근들은 엄청난 제안이 곧 살라 앞에 도착할 것이라고 밝혔다'고 보도했다.
살라는 지난 리즈 유나이티드와의 경기 후 리버풀에 폭탄을 던졌다. 최근 아르네 슬롯 리버풀 감독이 자신을 선발로 내보내지 않자 살라는 곧바로 언론플레이를 시도했다. 그 수위가 매우 높았다.
살라는 "솔직히 말해서 너무 실망스러워요. 이 클럽을 위해 정말 많은 걸 해왔어요. 특히 지난 시즌에요. 그런데 지금 벤치에 앉아 있고, 이유를 모르겠다. 클럽이 날 희생양으로 삼은 느낌이에요. 누군가 나한테 모든 책임을 떠넘기고 싶어 했다는 게 아주 분명해 보인다"며 구단에서 자신을 왕따시킨다는 식으로 인터뷰했다.
이어 살라는 "누군가가 날 이 클럽에 원하지 않는 것 같다. 문제의 원인이 내가 된 것처럼요. 하지만 내가 문제라고 생각하지 않는다. 난 득점왕이고, 최고의 선수였고, 그렇게 리그를 우승했다. 그런데 내가 지금 언론과 팬들 앞에서 자신을 변호해야 하는 사람이 됐다"며 구단을 향해 불만을 표출했다.
이후 영국 BBC는 '상황을 잘 아는 소식통은 '살라와 슬롯의 관계는 현재 실제로 깨진 상태'라고 전했다. 그는 슬롯이 감독으로 있는 한 리버풀에서 미래를 보지 못하고 있다고 한다. 이는 불과 8개월 전, 리그 우승 직후 연봉이 크게 오른 새 계약을 체결했던 것과는 완전히 달라진 모습'이라고 전했다.
살라는 리버풀을 정말로 떠나고 싶은 모양이다. 팀토크는 '올해 4월 클럽 역사상 최고 규모로 추정되는 주급 40만파운드(약7억8300만원) 계약을 체결한 지 6개월 남짓 만에 이런 폭탄 발언이 나오면서 결별 가능성이 급격히 현실화되는 분위기다. 이 사태는 크리스티아누 호날두가 2022년 맨체스터 유나이티드에서 떠난 과정과도 비교되고 있다. 호날두는 구단을 공개적으로 비판했고, 에릭 텐 하흐 감독은 더 이상 그를 원치 않으며 구단은 이를 용납하지 않았다'고 설명했다.
팀토크의 보도가 사실이라면 살라는 3주밖에 남지 않은 1월 이적시장에서 새로운 팀을 찾고 싶은 모양이다. 매체는 '살라 측 소식통들은 그가 더 이상 안필드에서 미래를 느끼지 못하고 있다. 살라는 이 문제가 돈 때문이 아니라고 강조하며, 합의만 된다면 떠나는 데 열려 있다고 한다'고 설명했다.
다만 리버풀과 슬롯 감독의 입장은 다르다. '슬롯 감독은 아직 살라의 복귀 가능성을 완전히 닫지는 않았고, 이번 주말 브라이턴전도 염두에 두고 있지만, 리버풀 내부에서는 이 문제를 두고 매우 어려운 판단을 해야 하는 상황이라고 전해진다. 현 시점에서 리버풀이 1월 이적을 승인할 것이라는 조짐은 없다'고 덧붙였다.
살라가 곧 아프리카 네이션스컵을 위해 잠시 자리를 비우는데, 그 사이에 어떤 일이 벌어지게 될 것인지는 현재로선 상상하기 어렵다. 우승 이후 아름답게 떠난 손흥미과 살라의 행보가 너무 비교되는 요즘이다.