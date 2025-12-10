'62세' 황신혜, 이혼 발표 '결정적 이유' 딸 때문이었다..."상처될까봐"

기사입력 2025-12-10 15:03


'62세' 황신혜, 이혼 발표 '결정적 이유' 딸 때문이었다..."상처될…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 황신혜가 무려 25년 전 여배우 최초로 이혼을 발표하게 된 이유를 털어놓았다.

10일 SBS 공식 유튜브 채널에는 '입학전에 알려야겠다 싶었어요 황신혜, 여배우 최초 이혼 공식 발표 속 숨겨진 엄마의 마음' 영상이 업로드 됐다.

이날 황신혜는 '여배우 최초 이혼 공식 발표' 타이틀에 빵 터졌다.

그때 그 시절 당당하게 돌아온 황신혜에 이상민은 "일찌감치 헐리우드 스타일이셨다"라며 감탄했다.


'62세' 황신혜, 이혼 발표 '결정적 이유' 딸 때문이었다..."상처될…
탁재훈 역시 "20년 전에!"라며 놀라워 했지만 정작 황신혜는 "제가 (이혼 발표가) 처음이냐"라며 어리둥절 했다.

이상민은 "제가 2005년 8월에 (이혼 발표를 했다). 남자 가수 최초로 이혼 보도자료를 냈다"라 했다.


'62세' 황신혜, 이혼 발표 '결정적 이유' 딸 때문이었다..."상처될…
황신혜는 "내가 여배우 최초였던 건 몰랐는데 그때 딸이 초등학교 입학하기 직전이었다. 발표를 안하면 학교 다니다가 (이혼) 기사가 날 것 같았다"라 회상했다.

이어 "애들은 이혼이 뭔 모르지만 집에 가면 친구들 엄마 아빠가 얘기할 거 아니냐. '걔네 엄마 아빠가 이혼했대' 하면 아이에게 상처가 될 거 같았다. 차라리 입학 전에 알려야겠다 싶었다"라며 이혼을 발표하게 된 이유를 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

2.

박나래 '주사이모' 게이트 시작됐다...'나혼산'→키·정재형 '줄소환'

3.

[인터뷰②] '고백하지마' 류현경 "곽튜브 스크린 데뷔 임박? 내년에 함께 영화 찍는다"

4.

[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" 동반 복귀작 '첫 번째 남자'(종합)

5.

배정남, 가족 떠나보내고 3달만 결국 병원行...링거 맞으며 "몸이 축났노"

연예 많이본뉴스
1.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

2.

박나래 '주사이모' 게이트 시작됐다...'나혼산'→키·정재형 '줄소환'

3.

[인터뷰②] '고백하지마' 류현경 "곽튜브 스크린 데뷔 임박? 내년에 함께 영화 찍는다"

4.

[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" 동반 복귀작 '첫 번째 남자'(종합)

5.

배정남, 가족 떠나보내고 3달만 결국 병원行...링거 맞으며 "몸이 축났노"

스포츠 많이본뉴스
1.

초유의 해프닝, "속옷 갈아입으세요" VS "싫은데요" 경기 직전 레드카드 "이런 일은 평생 처음"

2.

'드디어' 악마의 에이전트 입 열었다 "여러 구단이 김하성 영입 관심있어"

3.

56홈런 슬러거, 이적 불발! → 같은 돈인데 친정 남았다! '5년 1억5000만달러 필라델피아 재계약'

4.

"사인 안 했나요?" 200억 FA 탄생 시그널인가…"삼성 너무 사랑하는 선수, 분명 안 떠날 것"

5.

야구도 시민구단 시대→일자리 확대 효과, KBO 이사회, 울산프로야구단 퓨처스리그 참가 승인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.