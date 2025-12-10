충북청주 후원사 간담회 개최, 후원사 감사패·U-15 최정한 감독 표창 전달…"내년 환골탈태 약속"

기사입력 2025-12-10 13:57


충북청주 후원사 간담회 개최, 후원사 감사패·U-15 최정한 감독 표창 …

[스포츠조선 윤진만 기자]충북청주FC가 지난 9일 오후 6시30분, 충북 청주 글로스터호텔 청주에서 '2025 충북청주FC 후원사 간담회'를 성황리에 개최했다.

이번 간담회는 2025시즌 충북청주를 위해 물심양면 지원한 후원사와 다양한 분야에서 협력해 준 기관·단체에 감사의 마음을 전하고, 2026시즌을 앞두고 상호 교류의 장을 마련하는 자리로 꾸려졌다.

이날 행사에는 이복원 경제부지사, 이범석 청주시장, 윤건영 충북도교육감, 이양섭 충북도의회 의장, 김현기 청주시의회 의장, 송기섭 진천군수가 참석해 자리를 빛냈으며, 후원사 및 협약 기관 관계자 약 100여명이 함께해 그 의미를 더했다.

이어 주요 후원사에 대한 감사패 전달이 진행됐다.

로컬 파트너 진천군의 송기섭 군수, 스페셜 스폰서 NH농협은행 충북영업본부 임세빈 본부장, 금성개발(아트포레) 송기호 회장, 메디컬 파트너이자 구단 주치의 역할을 맡고 있는 윈윈정형외과 박은수 대표원장, 지역 소상공인 프로그램을 2년째 함께 운영 중인 달다람쥐의 또르뜨 박윤지 대표가 감사패를 수상했다.

아울러 올해 U-14 K리그 챔피언십에서 준우승이라는 뛰어난 성과를 거둔 충북 청주 U-15 최정한 감독에게는 유소년 육성에 기여한 공로로 표창장이 전달되었다.

2026년 '붉은말의 해'를 기념해 청주문화원 강전섭 원장은 내년 시즌 말처럼 힘차고 좋은 활약을 펼쳐주길 바란다는 의미로 말 그림을 기증했다.

또한 청주아일관광 조경석 대표는 응원문화 발전을 위해 ULTRAS NNN 서포터즈에 후원금 500만원을 전달하며 자리를 더욱 뜻깊게 했다.


행사 축하공연으로는 국악과 현대 음악을 재해석한 그룹 '온새미로'가 무대를 꾸며 풍성한 볼거리를 선사했다.

김현주 충북청주 대표이사는 "올 시즌 많은 변화 속에서 기대에 부응하지 못해 송구스럽다"며 "내년 시즌에는 환골탈태의 각오로 더욱 발전된 경기력과 운영을 선보이겠다"고 각오를 밝혔다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

1.

초유의 해프닝, "속옷 갈아입으세요" VS "싫은데요" 경기 직전 레드카드 "이런 일은 평생 처음"

2.

'드디어' 악마의 에이전트 입 열었다 "여러 구단이 김하성 영입 관심있어"

3.

56홈런 슬러거, 이적 불발! → 같은 돈인데 친정 남았다! '5년 1억5000만달러 필라델피아 재계약'

4.

"사인 안 했나요?" 200억 FA 탄생 시그널인가…"삼성 너무 사랑하는 선수, 분명 안 떠날 것"

5.

야구도 시민구단 시대→일자리 확대 효과, KBO 이사회, 울산프로야구단 퓨처스리그 참가 승인

