이시언 "박나래 팔에 링거 자국"...이때도 '주사이모' 만났나 '후폭풍 ing'

기사입력 2025-12-10 16:17


이시언 "박나래 팔에 링거 자국"...이때도 '주사이모' 만났나 '후폭풍…

이시언 "박나래 팔에 링거 자국"...이때도 '주사이모' 만났나 '후폭풍…

이시언 "박나래 팔에 링거 자국"...이때도 '주사이모' 만났나 '후폭풍…

[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 박나래가 이른바 '주사이모'에게 불법 의료를 받았다는 의혹이 제기된 가운데 과거 박나래가 링거를 맞는다는 발언들이 재조명 되고 있다.

9일 MBC 측은 유튜브 공식 채널에 업로드 했던 2024년 12월 13일 방송분의 영상을 비공개 처리했다.

해당 영상에는 박나래가 정재형과 김장을 담그는 모습이 담겼다. 이때 약 8시간의 긴 김장에 정재형은 박나래에게 "내일 링거 예약할 때 나도 해야 된다"고 말했고, 박나래는 "링거 같이 예약(하겠다)"고 말했다.

특히 해당 발언을 두고 일부 네티즌들은 정재형도 '주사이모'와 연관성이 있는 것이 아니냐고 추측, 이에 10일 정재형 측은 "주사이모와 친분 관계는 물론 일면식도 없다"고 입장을 밝혔다.


이시언 "박나래 팔에 링거 자국"...이때도 '주사이모' 만났나 '후폭풍…
또한 지난 10월 이시언은 자신의 유튜브 채널을 통해 박나래를 집으로 초대해 식사를 대접하는 모습을 업로드했다.

이때 이시언은 박나래 도착 전 "기안이 말 들어보니까 나래가 요즘 굉장히 피로하고 어제 '나혼자산다' 보니까 팔에 링거 자죽이 있더라"며 "스트레스도 많이 받고 몸이 힘들다고 하더라"고 말했다.

뿐만 아니라 지난 10월 31일 방송된 '나혼자산다'에서는 '가을 운동회'편이 전파를 탄 가운데 이를 스튜디오에서 지켜보던 구성환은 "다음날 욱신 욱신 했냐"고 물었다. 이에 전현무는 "이번주에 마사지 세 번 받았다"고 말했고, 박나래는 "나는 끝나고 링거 맞았다"고 말하기도 했다.

한편 박나래는 의사 면허가 없는 이른바 '주사이모'로 불리는 A씨에게 수면제, 항우울제 등의 약을 공급받았다며 불법 의료 의혹을 받고 있다.


이와 관련해 박나래 측 법률대리인은 "종합적으로 검토한 결과 박나래의 의료 행위에는 법적으로 문제 될 부분이 전혀 없다"며 "박나래는 바쁜 촬영 일정으로 내원이 어려운 상황에서 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐이며 이는 일반 환자들도 널리 이용하는 합법적 의료 서비스"라고 해명했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '주사이모' 게이트 시작됐다...'나혼산'→키·정재형 '줄소환'

2.

[인터뷰②] '고백하지마' 류현경 "곽튜브 스크린 데뷔 임박? 내년에 함께 영화 찍는다"

3.

[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" 동반 복귀작 '첫 번째 남자'(종합)

4.

배정남, 가족 떠나보내고 3달만 결국 병원行...링거 맞으며 "몸이 축났노"

5.

이민정, 이효리와 기싸움 할 뻔 "소주 광고 라이벌, 술집서 주문 배틀하다 만나"

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '주사이모' 게이트 시작됐다...'나혼산'→키·정재형 '줄소환'

2.

[인터뷰②] '고백하지마' 류현경 "곽튜브 스크린 데뷔 임박? 내년에 함께 영화 찍는다"

3.

[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" 동반 복귀작 '첫 번째 남자'(종합)

4.

배정남, 가족 떠나보내고 3달만 결국 병원行...링거 맞으며 "몸이 축났노"

5.

이민정, 이효리와 기싸움 할 뻔 "소주 광고 라이벌, 술집서 주문 배틀하다 만나"

스포츠 많이본뉴스
1.

초유의 해프닝, "속옷 갈아입으세요" VS "싫은데요" 경기 직전 레드카드 "이런 일은 평생 처음"

2.

"사인 안 했나요?" 200억 FA 탄생 시그널인가…"삼성 너무 사랑하는 선수, 분명 안 떠날 것"

3.

손흥민이랑 어쩜 이렇게 다르나, 살라 진짜 미치기 시작했다...레전드 대우 받을 생각 없나 "리버풀에 게약 해지 요구"

4.

"같이할 날이 있을까 했는데... 이런날이 왔다." 3연속 GG 구자욱이 말한 최형우와 함께 하는 설렘

5.

"저 상태로는 1군 수비 절대 못나간다" 그 풋내기가, 1년 만에 시상식을 휩쓴 '괴물'이 됐다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.