'충격 실화' 토트넘 영원토록 SON 그립다...레전드 주장 손흥민 와도…

손흥민은 10일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 토트넘과 슬라비아 프라하(체코)의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6라운드 경기를 앞두고 토트넘 팬들 앞에 등장했다.
손흥민의 감동적인 마지막 인사를 들을 수 있는 기회였지만 6만3천명 정도가 들어올 수 있는 토트넘 훗스퍼 스타디움에는 빈 자리가 많아 보였다. 영국 풋볼 런던의 알레스디어 골드 기자는 개인 SNS를 통해 "오늘 경기 관중수는 4만7281명"이라고 전했다.
그러자 한 팬은 골드 기자의 소식에 댓글을 남겼다. 그는 "여기는 동쪽 2층 좌석이다. 내가 한 줄을 모두 차지하고 있다'며 자신의 옆에는 아무도 앉지 않았다고 전했다"며 좌석 옆에 텅텅 비어있는 토트넘 훗스퍼 스타디움의 모습을 찍어 올렸다.
토트넘 홈경기에 팬들이 적게 찾아오고 있는 현상은 손흥민이 토트넘을 떠난 후 심각해지고 있다. 지난 시즌 대비 크게 감소한 상태다. 지난 시즌 토트넘의 유로파리그 조별리그 평균 관중은 대략 5만4천명 정도였다.
이번 시즌에는 토트넘이 유로파리그보다 더 위상이 큰 UCL에 진출했는데도 불구하고, 관중 수가 크게 줄고 있다. UCL 리그 페이즈 1라운드 경기인 비야레알전에서는 5만4천명 정도 방문했지만 지난 코펜하겐전에서는 5만명 밑으로 떨어졌다. 손흥민이 토트넘으로 돌아오는 걸 미리 발표했는데도 불구하고, 프라하전에서는 5만명에 한참 미치지 못했다.
이유는 크게 3가지로 분석되고 있다. 먼저 슈퍼스타의 부재다. 손흥민 정도 수준의 슈퍼스타가 없는 토트넘이다. 해리 케인마저 떠나면서 손흥민 홀로 이끌던 토트넘이었는데, 이제는 손흥민마저 없다.
또 하나는 부진한 홈경기 경기력이다. 토트넘은 2025년 들어서 홈에서 거의 승리가 없다. 홈경기장에서 야유가 나오면서 팬들과 감독, 선수들이 감정적으로 충돌하기도 했다. 마지막으로는 비싼 티켓 가격이다. 토트넘 티켓 가격은 유럽을 통틀어 제일 높은 수준이다. 슈퍼스타도 없고, 경기력도 안 좋은데 비싼 돈을 주고 올 이유가 사라지는 것이다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이에 토트넘도 가격을 낮추고 있다. 지난 11월 영국 더 스탠다드는 '토트넘과 도르트문트의 경기는 이번 UCL 홈 4경기 중 가장 큰 관심을 받는 경기였으며, 처음에는 카테고리A 경기로 분류되었다. 따라서 남쪽스탠드에서 가장 저렴한 좌석은 77파운드(약 14만5000원)였고, 이는 시즌 티켓을 이미 가지고 있는 많은 팬들이 추가로 94파운드(약 17만 7000원)를 지불해야 하는 비용으로 이어질 수 있었다. 하지만 클럽은 이제 도르트문트전을 카테고리B 경기로 가격을 책정하기로 결정했다'고 보도했다. 티켓 가격을 낮춰서라도 관중을 불러 모으기 위함이다.